En "Podemos Hablar", Dady Brieva (61) criticó duramente al Gobierno nacional y pidió que sus integrantes "se queden hasta el final". El humorista, que protagonizó un contrapunto con su compañero de Midachi Miguel Del Sel, agregó: "Quiero que la pasemos mal, para que no compremos más espejitos de colores".

En la mesa de "Podemos Hablar" estuvieron los tres integrantes del trío Midachi: Dady, de reconocida militancia kirchnerista; Del Sel, ex embajador en Panamá y candidato a gobernador de Santa Fe por el PRO en 2015; y el Chino Volpato.

Por eso, Brieva se mostró descolocado cuando Andy Kusnetzoff le pidió su opinión sobre la crisis que atraviesa la economía argentina. "Si vos me invitás solo —arrancó Dady—, yo digo todo lo que pienso sobre Macri. Pero si me invitás con los chicos —continuó—, me siento incómodo porque sé que piensan distinto". Sin embargo, hizo su breve y contundente descargo sobre la actualidad del Gobierno.