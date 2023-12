Úrsula Bremer junto a su esposo, Vidal Ossa.

El jueves 7 de diciembre a las 20 hs se inaugurarán las nuevas exposiciones en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Uno de los tres bloques, el que ocupará la Sala 2, es "Colección y Heterotopía", y exhibirá las últimas adquisiciones de la institución. Entre ellas figuran seis joyas donadas por Úrsula Bremer de Ossa, recordada directora del Instituto Goethe, una inquieta alemana especialista en Economía que llegó al país en 1962 en función oficial -para el cultivo del idioma alemán en el extranjero y la cooperación cultural- y que en 1968 se radicó definitivamente en San Juan, donde desarrolló una gran actividad cultural, científica y social, hasta que falleció en mayo de 2017. Se trata de tres creaciones del mundialmente famoso pintor, escultor y grabador español Salvador Dalí, y otras tres del legendario grabador africano John Muafangejo. Obras de gran valor artístico y seguramente monetario (aunque manifestaron no saber aún el precio del lote), que significan un importantísimo aporte al patrimonio del Museo -y por consiguiente, al de la provincia-, que no contaba con creaciones de esos artistas. Todas estaban en el Museo en carácter de guarda; pero ahora, concluido el proceso legal necesario, serán exhibidas al público.



"Tuve el privilegio de conocer a Úrsula, de trabajar juntas y en aquel tiempo me comentó que tenía unas obras que había adquirido en Europa, que entendía que debían quedar en el Museo, ya que había tomado un rumbo maravilloso, abierto a la comunidad y con un edificio acorde. En otra oportunidad que fui a su casa pude ver algunas colgadas, pero ahí quedó todo. Poco después de su fallecimiento, se comunicó conmigo José Ossa (NdeR: uno de los hijos del ya fallecido enólogo y empresario Vidal Ossa, esposo de Úrsula) porque ella había manifestado en su testamento que quería que esas obras fueran al Franklin Rawson. Comenzó entonces un proceso judicial y administrativo. En 2018 las llevamos en custodia, con toda la documentación correspondiente y este año finalmente salió la sucesión, por lo que ya son propiedad del Museo, es decir, de la provincia", comentó a DIARIO DE CUYO Virginia Agote, actual secretaria de Cultura, por entonces directora del Franklin Rawson. "Empezamos a pensar cuándo sería el momento oportuno para exhibirlas y agradecer públicamente el enorme gesto y la generosidad de Úrsula para con San Juan, porque era su voluntad que todos las pudieran apreciar. Y también a su familia, que respetó su deseo e hizo lo posible para que estén en el Museo", agregó la funcionaria.



"Úrsula, que no tuvo hijos, dejó un testamento donde expresó su voluntad de entregar estas obras al Museo Franklin Rawson. Esa voluntad es lo que se ha respetado y creo que es lo más importante, porque así se logra concretar esta donación y que la gente la pueda disfrutar", dijo a este medio José Ossa Aubone. "Ingresan estas obras al inventario de la cultura de San Juan, por la que mucha gente ha trabajado, desde hace muchos años. No puedo decir cuál fue su pensamiento al decidir donarlas, pero seguramente fue su deseo de aportar a la cultura de San Juan", agregó.



"Este legado fue uno de los que hizo Ushi, que no tenía herederos forzosos. Yo la escuché nomás, pero no me extrañó para nada que donara las obras al Museo, de hecho hasta me pareció lógico porque junto a su marido, que era un caballero, eran dos personas muy especiales, cultísimas, que amaban las artes y viajaban mucho. Ella tenía súper claro lo que quería... Es la primera vez que estoy hablando de esto, porque cuando uno presencia un acto así, sabe que tiene que guardar prudencia", sumó María Elvira Quiroga de Nollén, estrecha amiga de Bremer, "becaria agradecida" del Goethe y una de las dos testigos presenciales que Úrsula eligió al momento de hacer su testamento. Ella será la encargada de hacer una semblanza de Bremer y su legado el jueves próximo.



"Es un momento de gran alegría. Hace mucho que teníamos las obras guardadas, no podíamos mostrarlas y finalmente podremos compartirlas. Es un gran enriquecimiento para la colección, con obras internacionales maravillosas. Ahora serán parte de la exhibición y luego se evaluará cómo se integran al guion temático de la colección permanente", cerró Agote, para quien esta donación es, además, "una manera de incentivar a otros coleccionistas". "Estamos muy contentos de que se valore el cuidado y profesionalismo con los que se trabaja, de que confíen en el Museo, que está a la altura de incorporar obra tan importante", subrayó.

> Obras de Salvador Dalí



De arriba a abajo. "Dahlia Unicorns", de la serie Flora Dalinae. 1968. Aguafuerte y Litografía en color. Papel: 34,8 x 25 cm. Matriz: 23,5 x 15,8 cm. "Huilding han Venedig von Salvador Dalí" (Homenaje a Venecia de Salvador Dalí). 1978. Litografía en color. Papel: 52 x 67 cm aprox. Matriz: 42 x 58 cm. Y "Jungfrau von Orleans" (Virgen de Orleans). 1969. Huecograbado y acuarela. Papel: 52 x 72 cm aprox. Matriz: 39,5 x 58 cm.

Son tres diferentes formas de grabado, de los años "60 y "70, cuando Dalí (España, 1904 - 1989) ya era un artista famoso. De hecho, se dice que en sus primeros años, este polifacético y excéntrico ícono del surrealismo no se dedicó tanto a esta disciplina, que en varias oportunidades encaró por encargos. La temática de las tres piezas, resaltaron, sí es característica de su obra.

> Obras de John Muafangejo

De arriba a abajo. "Muafangejo's Kraal". 1980. Linóleo. Papel: 65 x 54 cm aprox. Matriz: 61 x 50 cm. "The love is approaching". 1974. Linóleo. Papel: 43 x 41 cm aprox. Matriz: 39 x 39 cm. Y "Judas Iscariot betrayed our Lord Jesus for R.3.00". 1973. Linóleo. Papel: 37 x 46 cm aprox. Matriz: 34 x 44,8 cm



El namibio John Muafangejo (1943-1987) fue un grabador de prestigio, especialmente en Europa, aunque hay obra suya por el mundo. Sus piezas en blanco y negro con textos reflejan casi de forma documental costumbres, luchas y valores. Figura del Centro de Artes y Oficios de la Iglesia Evangélica Luterana en Rorke's Drift, una de sus piezas famosas es "Judas Iscariote traicionó a nuestro Señor Jesús...", sobre "el bien y el mal" y debe leerse de der. a izq.: Judas traiciona a Jesús y se suicida.