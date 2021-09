Dallys Ferreira fue víctima de un brutal ataque en la vía pública por parte de una mujer fuera de sí. El confuso momento quedó grabado y la actriz lo compartió en sus redes sociales, donde realizó una denuncia mientras se dirigía a un centro medico para ser atendida.

Dallys se encontraba paseando junto a su esposo, Nicolás Sporledero y su pequeña hija India, por las calles de su Paraguay natal, cuando fue increpada por la señora que la agredió e insulto sin mediar ningún tipo de palabra.

Ante la desconcertante situación, mientras la mujer pedía a gritos que los sacaran de la calle frente a su casa, Dallys capturó el momento en el que le pegaba con la rama de un árbol e intentaba sacarle el celular a la exmediática.

“Esta señora identificada como Gladys Montanía de García. Que no la conozco, jamás en mi vida la había visto, sin mediar ningún tipo de palabras salió a agredirnos, a pegarnos e insultarnos sin ningún motivo y en frente de mi hija", comenzó escribiendo la exvedette y periodista en su cuenta de Instagram. "Nos trató como basuras, perdón no me siento bien, gracias por sus palabras", sumó.

"¿Señora qué pasa?, Yo estoy en la vereda. Esta señora me está pegando, es una loca. ¿Qué le pasa señora? Esta señora me está agrediendo, sepa que me está pegando y que la voy a denunciar”, se la escucha decir a Dallys Ferreira en el video, donde se puede ver a la señora totalmente violenta con la conductora.

La actriz compartió el aterrador momento que sufrió, en donde se la ve trasladándose al hospital, con un corte en su rostro y totalmente quebrada en llanto. "Estoy yendo a emergencias médicas, fuimos agredidos por una señora que salió de una casa. Sin mediar palabra nos atacó con palos, primero a Nico y después a mí. Ahora estoy yendo a que me vean. No sé quién es esta señora ni por qué nos agredió de esta manera", concluyó.

Dallys Ferreira hizo público los videos en su cuenta de Instagram, en donde se ve a la señora en distintas oportunidades enfrentando a la periodista. "En dos oportunidades salió de su vivienda para agredirme. Con total impunidad”, describió.

Fuente: El Sol