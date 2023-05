Dallys Ferreira estuvo este martes como angelita invitada en LAM (América, lunes a viernes a las 20) y realizó fuertes declaraciones sobre la situación socioeconómica de la Argentina.

En detalle, la modelo y conductora paraguaya criticó al gobierno y habló de la crisis que se vive en el país. En tanto, realizó muchas comparaciones con la realidad que vive en su tierra.

"Yo estoy de turista. Gano mejor en Paraguay, pero les extraño mucho. Son pobres, pero les extraño un montón”, sostuvo la panelista invitada ni bien Ángel de Brito le preguntó si había vuelto para quedarse.

"'¡Son pobres!' Nos dijo en la cara", exclamó atónita a Yanina Latorre a lo que Marixa Balli sumó entre risas: "¡No puedo creer lo que acaba de decir!”. Y, rápidamente, agregó: "¡Qué terrible que la gente nos vea tan pobres, tan mal! Viene mucha gente uruguaya a mi local y me dice 'nos dan una pena ustedes, están tan mal'. Es tan triste".

"Dallys, hablando en serio, vos viviste acá mucho tiempo y seguramente ves cómo cambió todo", le dijo Ángel a su invitada. Entonces Dallys argumentó: "Sabés qué, lo que veo mucho es el ánimo de la gente... La gente no tiene esperanza, porque en 2008 ya había una tremenda crisis acá y había esperanza".

"De hecho yo digo que extraño mucho y quiero venir más seguido a la Argentina, porque de verdad quiero mucho a este país que ha sido muy generoso conmigo pero todos me dicen 'no vuelvas' y estoy hablando de gente que le va bien, gente que tiene empresas", reveló la exvedette paraguaya.

Esos dichos generaron un picante debate entre las angelitas, principalmente entre Latorre y Marcela Feudale.

"Aquí hay una consecuencia de un montón de cosas y esto se viene arrastrando hace mucho y siempre se busca un culpable: la pandemia, el FMI, la guerra en Ucrania, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos... Lo cierto es que esta crisis que venimos arrastrando desde 2008 tiene en común el gobierno y las políticas que ha aplicado", intervino Dallys dando su parecer al respecto.

Y aclaró: "No soy de izquierda ni de derecha, pero las medidas que tomaron... y yo hablo de nosotros porque quiero mucho a la Argentina y por eso me importa que le vaya bien... después me dicen '¿y vos paraguaya qué hablás?'".

Por último, la conductora de Unicanal dijo que en Paraguay "afortunadamente" están bien. "Tenemos una corrupción tremenda y mucha pobreza, pero hay inversiones, tenemos estabilidad macroeconómica, y la máxima inflación que tuvimos interanual fue a fin de año del 8%...", comparó.

"Los paraguayos sienten que hay una crisis y que no les alcanza, pero no saben lo que es en relación a la Argentina... Por mi parte visualmente no veo la crisis, pero cuando hablo con los argentinos me cuentan...", concluyó.

Las críticas en Twitter a Dallys Ferreira por sus polémicos dichos

Los dichos de Dallys sobre la economía argentina no cayeron del todo bien entre los televidentes de LAM, muchos de los cuales se volcaron a Twitter para criticar a la exvedette.

"Seguramente vino porque le conviene el cambio", "Fue de muy mal gusto lo que dijo. Bien que pasó en su momento por Argentina...", "Encima este país le dio un esposo...", "Andate, ingrata" y "Quedate en Paraguay... ya curraste bastante acá en la Argentina pobre" fueron solo algunos de los comentarios que le dedicaron a Ferreira.