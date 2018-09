Hace apenas poco más de cinco meses concretaba su unión con su novio, Andrés Caldarelli. Y aunque en su momento la propia Dalma Maradona había dicho que quería esperar al año próximo para ser mamá, la hija mayor del Diez acaba de anunciar en su cuenta de Instagram que está en "la dulce espera".

"Y de repente llega el día donde nada te duele tanto y te dedicas sólo a ser muy feliz!!! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida!!! No será la primicia de nadie porque por suerte pudimos guardar el secreto para estar seguros de que todo estaba bien y nos parece que tenemos que ser nosotros los que demos semejante noticia!!! Tampoco quiero mentir cuando me pregunten, por eso dejo de dar vueltas y les cuento que vamos a ser 3!!! Empezamos esta familia con toda la ilusión y el amor del mundo!!! Tan buscada, tan deseada y tan amada bebita linda!!! Tenemos una felicidad que no nos entra en el cuerpo!!!, expresó la actriz en su posteo.

Como era previsible, la reacción de sus seguidores no se hizo esperar y en apenas cuestión de minutos sumó más de 11 mil likes y su cuenta se llenó de comentarios halagadores y buenos deseos para la futura mamá.

Vale recordar que, en medio de la polémica por la ausencia de su padre en el festejo, Dalma contrajo enlace por civil primero y luego con una ceremonia religiosa que coronó con una gran fiesta para 350 invitados a fines de marzo pasado en el salón La Herencia de Pilar.