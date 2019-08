Mientras Diego Maradona y Claudia Villafañe se encuentran en un conflicto judicial, Dalma, la hija mayor del ex matrimonio, dejó un mensaje en las redes sociales donde apoya fuertemente a su madre.

En las últimas horas, la casa de Villafañe, ubicada en Villa Devoto, fue allanada porque ni ella ni su ex marido lograron concretar un acuerdo en la audiencia que se llevó a cabo la semana pasada, donde el "10" le reclamó a quien fuera su mujer por casi 30 años una serie de camisetas de fútbol que usó a lo largo de su carrera.

Eso no fue todo: durante el allanamiento Matías Morla, quien representó al ex Boca Juniors, pidió desalojar otra casa ubicada en la misma zona, que también estaría a nombre del ex futbolista y donde residiría la madre de Claudia.

La hija mayor del ex futbolista nunca mostró agrado hacia el abogado, y como los departamentos fueron allanados, para llevarle la contra Dalma publicó una foto para sus 740 mil seguidores donde deja un contundente mensaje… ¿Matías Morla?

En la publicación se puede ver a la abuela de Roma paseando en un cochecito a su nieta. La madre de 32 años dejó una reseña muy especial: "Acá paseando con mi abuela y de fondo los que te faltan… A falta de 2 …3", escribió en Instagram, junto a la imagen donde se ven tres esculturas con forma de huevo.

En el mismo mensaje, la actriz hizo referencia al allanamiento de la madre de Claudia y agregó: "Para hablar de un desalojo de una abuela de 83 años…".

El posteo, que llegó a más de 30 mil me gusta, tuvo el apoyo de muchos seguidores: "Banco esa indirecta bien directa", le redactó uno de sus seguidores.





Aunque no todos los comentarios fueron a favor de quien compartió la foto, un usuario fue contra la actriz. "¿El día que papá no facture más qué van a hacer?", cuestionó un seguidor, y la mujer de Andrés Caldarelli respondió: "Lo mismo que hacemos desde que no vivimos con él".

Gianinna también hizo su aporte y fue quien aclaró que el mensaje fue para el defensor de su padre. "A vos que Dios te salve y te ayude. Lindo karma para ti y tus hijos Morla",escribió.