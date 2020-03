¡Dalma Maradona fue confirmada para el " Súper Bailando 2020"! La hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe fue una de las convocadas para participar del certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli y sorprendió al aceptar la propuesta.

Así lo anunció este viernes Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana". En principio lo presentó como un enigmático hasta que finalmente y gracias a las pistas que brindaron sus angelitas, dijo el nombre de la mediática.

Hasta el momento, se sabe que " ShowMatch" comenzará el próximo 27 de abril y que la apertura musical estará a cargo de Coti Sorokin.

En las últimas horas, la hija del director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata fue noticia por un fuerte comentario que le hizo a un seguidor en una postal que compartió la actriz junto a su padre. Todo comenzó cuando la mamá de Roma escribió un contundente mensaje en sus historias de Instagram para concientizar sobre los femicidios.

"Me parece que estaría bueno replantearnos esto que pasa que no paran de matarnos, que si bien hacemos campañas, sigue pasando, me parece que hay que revisar qué pasa con el hombre, empezar a revisar de dónde viene esto. Revisarlo juntos porque todos tenemos hijos, hijas, sobrinos. Ver qué se puede hacer porque nos matan todo el tiempo, todos los días y es terrible. Me escribieron un montón de mamás, contándome que sus hijas van a hacer la denuncia por violencia y no pasa nada. No dejan salir a sus hijas porque no saben si van a volver, es lamentable. Y voy a publicar un mensaje que me mandaron a motivo de ejemplo y voy a explicar por qué no voy a fomentar el odio en las redes", manifestó.