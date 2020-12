Al igual que miles de mujeres, Dalma Maradona está feliz porque el Senado de la Nación convirtió en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Fue una jornada histórica y varias famosas celebraron porque la lucha finalmente dio sus frutos. La actriz interactuó bastante en sus redes sociales durante y después de la sesión y al revisar su bandeja de mensaje se encontró con comentarios terribles, donde la repudiaban por apoyar el aborto.

Indignada con la furia que descargaron sobre ella, disparó: “Son 4 pero es siempre lo mismo con ‘salvemos las 2 vidas’... ¿En qué momento de mis historias yo las insulto? Solo se autodefinen. Nunca tan convencida del lado de la vereda que estoy. Y no pongo lo que me contestan porque me da mucha vergüenza por ustedes... Nunca del lado de obligar a parir a una niña, ¡nunca!”.

Meses atrás, su papá Diego Maradona había dado su postura sobre el tema en una nota con Víctor Hugo Morales, y también insistió en la legalización. “Hay que cuidar a la mujer, porque no puede ser que cada vez que una mujer tiene un embarazo, tenga que ir a un carnicero para sacar el bebé. Que pase eso es criminal”, sostuvo con firmeza.

Dalma se había unido a otras actrices que impulsaron la campaña del pañuelo verde, como Nancy Dupláa, Carla Peterson, Griselda Siciliani y varias más. De hecho, en algunas marchas se la vio con su mamá, Claudia Villafañe, aunque ella siempre optó por no dar declaraciones al respecto.

Fuente: TN