Tras aquellas lindas palabras a su mamá Claudia Villafañe a mediados de enero por su cumpleaños, esta vez Dalma Maradona le dedicó un emotivo posteo en Instagram a su sobrino, Benjamín Agüero, que cumplió 14 años.

"Cierro los ojos y me acuerdo de todos los momentos que tuve el privilegio de acompañarte, de no perderme nada! Hoy cumplís 14 y yo en lo único que pienso es en que momento ese nene que sacaba de la penitencia (guárdense la opinión), le regalaba autos a batería cuando ni sabía caminar y malcriaba a mas no poder, me pide que no grite tan fuerte sus goles y QUE NO ME PONGA A LLORAR…", comenzó su extenso mensaje una de las hijas del 10.

Y siguió muy profunda: "Nunca lo vas a entender, porque nunca vas a saber con la fuerza que deseo que se te cumplan todos tus deseos, los chiquitos y los grandes! Lloro de la emoción que me da la persona que sos!".

"Yo siempre voy a estar ahí para vos, porque hace 14 años mi corazón es tuyo y lo único que quiero es que seas feliz! No me importa que seas más alto que yo, FINJO DEMENCIA y sos mi bebito con 2 dientes diciéndome titi y bailando con un ritmo heredado increíble!", remarcó la hermana de Gianinna.

Y cerró muy movilizada por la fecha: "Ojalá algún día puedas verte como te ven mis ojos… Sos magia! Felices 14 rey del universo! Te amo más de lo que te podes imaginar. La titi @aguerobenja19".