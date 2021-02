En las últimas horas se conocieron nuevos audios entre los profesionales que atendían a Diego Armando Maradona hasta el día de su muerte, los tres imputados por homicidio culposo.

Los diálogos entre Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz son escandalosos y muy graves, ya que dan cuenta de que los tres sabían de la condición física del Diez y piden que todo se mantenga "en privado", es decir sin que se enteren los hijos del astro argentino.

"O perdemos la matrícula y vamos en cana, o somos semidioses", le dijo Díaz a Cosachov días antes del fallecimiento de Diego en una de las conversaciones que dio a conocer Página 12.

Y ahora fue la propia Dalma Maradona quien difundió en su Instagram un recorte de una nota en la que se ven otros diálogos, en los que Díaz reconoce quién fue el que lo acercó al círculo íntimo de Diego para trabajar como su psicólogo.

"Mañana voy a juntarme con Gianinna para saber esto del pasado de Diego, ver qué tomó, que no tomó, bla, bla, bla. Me va a preguntar probablemente de dónde salí yo. Le digo que me convocaste vos, que nos conocíamos porque yo laburo en adicciones y consideraste que faltaba un psicólogo. Porque si yo le digo de una que es a través de Matías, pierdo toda autoridad para ellas y diga lo que diga les va a chupar un huevo", se puede leer que le dijo Díaz a la psiquiatra, que respondió sin dudarlo: "Excelente, obvio, que del ambiente consideré que eras la mejor opción".

Ante esto, y tras la desmentida constante de Morla de su vínculo con quienes cuidaban a Diego, Dalma se preguntó irónicamente en sus redes: "Acá están los 'semidioses', mentirosos hdp (sic), pero gracias Carlos por darnos el dato de quién te contrató. Todos sabemos de qué Matías habla, ¿no?". Después, fue contundente: "¿Qué más hace falta para meter a Matías Morla en la causa?".

Por último, y ante algunas críticas de sus seguidores por publicar muchas cosas sobre el entorno de su padre, Dalma aseguró: "No voy a parar de poner cosas hasta que vayan presos los que tengan que ir! Si les jode, no me sigan, porque no voy a parar".