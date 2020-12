Boca y Newell´s se enfrentaron el domingo por la quinta fecha de la Copa Diego Armando y La Bombonera tuvo una visita especial, debido a que estuvo presente Dalma Maradona, una de las hijas de Diego.

Dalma decidió ir a la cancha de Boca y desde el palco de Diego vivió los homenajes que le hicieron a su papá, quien falleció a los 60 años el miércoles pasado.

“Gracias por la invitación a ese hermoso homenaje que le hicieron a mi papá! Gracias desde el presidente de Boca y su comisión directiva hasta toda la gente que hizo la logística, los que me cruzaron y me demostraron cariño, los que pusieron las banderas, LOS JUGADORES DE BOCA❤, los de Newell’ s Old Boys y especialmente Cristian Riquelme!”, publicó Dalma en su cuenta de Instagram.

"No sabía si iba a poder soportar estar ahí sin él, pero tampoco quería dejar el palco vacío! Hice lo mejor que pude y si bien esta tristeza no se va con nada, les agradezco que lo hayan recordado con tanto cariño y amor genuino!", agregó Dalma.

"Gracias en nombre de todos sus hijos, sus hermanos Lalo, Hugo,Mary, Lili y sus nietos ❤", cerró Dalma en una publicación en la que se la ve con Diego en la Bombonera.