El lunes 19 de agosto, en el Predio Costanera actuará Damas gratis. Pablo Lescano volverá a San Juan como el número central del Festival "Apostá por la vida", un evento a beneficio de la lucha contra la ludopatía. En el flamante predio de Chimbas la actividad comenzará a las 11 de la mañana, planteado como una jornada familiar, por lo que habrá espacios para entretenimiento infantil y food trucks.



En el escenario principal también estarán Pijama Party, King of Banana y Johana Rodríguez (ex Viru Cumbierón). Entre cada show habrá batallas de conocidos DJ's.



Desde su inauguración en febrero con la Fiesta Nacional del Sol, es la primera vez que el Predio Costanera recibirá a un evento organizado por privados, con el agregado que esta vez tiene un carácter solidario. "Me tocó vivir una situación complicada con un familiar, con problemas de juego no responsable, me tocó lidiar con ese problema y darle una mano a este familiar que comenzó a ir a Fusalu (Fundación Sanjuanina de Ludopatía)", comentó Gastón Olmo, uno de los organizadores del festival, quien contó que tomó contacto con una "realidad desconocida" que lo llevó a querer colaborar con la lucha de los voluntarios de esa entidad. "No recibe fondos de nadie, lo hace todo adhonorem. La fundación tiene un espacio físico muy precario, con pocos recursos y con mi señora decidimos darle una mano de alguna manera", dijo.



Conversando con conocidos -contó- surgió la idea de "armar algo importante" y el encuentro fue cobrando forma. Desde mayo que comenzaron los preparativos y desde el principio tuvieron en mente contratar a Pablo Lescano.



Olmo dijo que consiguieron el aporte de la Caja de Acción Social y recurrieron al Ministerio de Turismo y Cultura para terminar de darle forma al evento. "La gente de Turismo, que tuvo muy buena predisposición, nos asesoraron también muy bien, me saco el sombrero", expresó Olmo quien destacó que durante la jornada habrá un stand de Fusalu con folletería y asesoramiento sobre la adicción que tratan.



"Será una jornada para que la gente pueda pasar el día y estar en familia. Que pasen una buena jornada", resaltó el promotor del festival del que también participa OM Producciones.



