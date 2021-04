Jueves de última chance. La posibilidad de pasar directamente a la siguiente ronda o quedar en gala de eliminación y, ocasionalmente, afuera de MasterChef Celebrity en los últimos tramos de su segunda temporada.

La posibilidad de un mal paso que deje trunco el sueño de ser el ganador es muy posible, y el nivel de la competencia no está para darse ningún lujo. Sin embargo, hay situaciones que son más fuertes que uno.

Daniel Aráoz fue eliminado, y dejó todo el en repechaje para volver a entrar. Nadie como él sabe el esfuerzo que hizo para seguir adelante. Sin embargo, en la última competencia de la semana, el actor se bloqueó, y decidió tirar la toalla.

La prueba consistía en hacer dos platos en base a caracoles vivos. “Lo que tienen ahí adelante es una carne espectacular para saborizar -explicó Germán Martitegui-. Los pueden hacer con especias, con hierbas. Pueden usar su imaginación porque todo lo que le pongan lo absorbe. Se pueden preparar en guisos, en cazuelas, fritos, pueden hacer una salsa, lo que quieran. Son súper versátiles”.

Todos lo miraban atentos, menos Aráoz que estaba paralizado y con la vista perdida: “Estoy totalmente shockeado. No tengo ningún problema de pasar directamente a la gala de eliminación, pero es una prueba que me sobrepasa. Honestamente lo digo, de todo corazón. No voy a poder hacer esta prueba, me supera”.

Como no podía con la impresión, Carmen Barbieri le ofreció una solución, previo pedido de permiso del jurado: “Entiendo lo que le pasa. ¿Puedo ayudarlo? Yo hago el hervor y él los prepara después”. Gracias a eso, Daniel pudo sobreponerse y llegar con el desafío a buen término. El plato no alcanzó, pero por lo menos no quedó en riesgo sin intentarlo.

Fuente: La Nación