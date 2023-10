No cabe duda alguna que el embarazo de Daniela Celis y Thiago Medina generó una gran repercusión luego de su salida de Gran Hermano. En medio de su gran alegría por convertirse en padres primerizos, los exparticipantes del reality van preparando todos los detalles ante su inminente llegada, pese a que no coinciden en todo.

Desde que lo confirmó en plena transmisión del streaming que compartía con sus excompañeros del reality, Daniela Celis no dudó en compartir todo lo que está viviendo a meses de enterarse que será madre primeriza. Antojos, ecografías y hasta compras para sus gemelos son algunas de las tantas cosas que la joven de 27 años deja ver en las redes sociales.

Pero, en esta oportunidad, Daniela Celis decidió desmentir unos dichos que corrieron en el ciberespacio respecto a sus bebés. De acuerdo con la excompetidora de Gran Hermano, varias personas han dicho que conocer cuál es el sexo de los mellizos. “Me causa gracia porque ni yo sé todavía. Mi hermana tiene un sobre con el supuesto sexo del bebé pero se sabe con certerza”, explicó Daniela Celis ya que no se conoce hasta la semana 22 a 24 y ella está en la vigésima.

Sin embargo, no pudo evitar que hay un detalle que la puso en una tensa situación con su pareja. De acuerdo con la ex Gran Hermano, uno de los temas por los que más han discutido es respecto al sexo de los bebés, a lo cual ni ella ni su pareja dan el brazo a torcer: “A mí me gustarían que sean nenas y a Thiago que fueran nenes”.

Daniela Celis adelantó que va a hacer una fiesta de revelación para sus mellizos

Como era de esperarse, Daniela Celis no deja ningún detalle y decidió que quiere revelar el sexo de sus mellizos por todo lo alto. Una vez más, en sus redes sociales, la amiga de Julieta Poggio adelantó un poco a los internautas.

“Vamos a hacer la revelación del sexo de los bebés y los padrinos”, aseguró Daniela Celis luego de referirse a que no sabe si los gemelos serán nenes o nenas. Y, acto seguido, añadió: “Si no sabemos nosotros no le vamos a decir a ellos algo erróneo”.