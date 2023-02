Daniela Celis ganó mucha popularidad al participar de Gran Hermano 2022 (Telefe) y comenzó una etapa distinta de su vida a la salida de la casa. Este lunes al mediodía, Pestañela realizó un análisis de su paso por el exitoso reality en una entrevista con el programa Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi.

“¿Quién es Dani?”, le preguntó Julieta en el arranque de la charla. “Entré la casa siendo yo y sigo siendo la misma de siempre. Es una locura todo lo que está pasando, estoy súper agradecida. Para mí ganar (el reality) es tener el cariño de la gente. No hay nada más lindo que te quieran”, aseguró la influencer.

Además, Daniela señaló que esta fama repentina es “mejor que un sueño” y no pudo evitar emocionarse. Luego, cuando le preguntaron cómo era su infancia, ella respondió: “Siempre fui cholula, era fan de Cris Morena, pero en mi familia me bajaban un poco para que tuviera los pies en la tierra. Nunca me presenté a castings, pero iba creciendo y me iba bien en las redes, me dediqué al tema de la belleza”.

A pesar de tener el sueño frustrado de estar en la tele, se animó a postularse al casting de Gran Hermano, sin imaginar que iba a quedar seleccionada. “Después de 3 semanas me llamaron para la primera cita y me tocó el primer turno a las 8 de la mañana. Me tomé el tren Sarmiento, en hora pico. Nunca en la vida pensé que iba a quedar... hasta el último momento no lo podía creer”.

En la conversación, también le consultaron sobre su familia y sus orígenes humildes. Celis explicó que sus padres fueron siempre muy laburantes y que en total eran 11 hermanos. En la escuela, sus compañeritas de colegio se burlaban y para evitar que no vieran dónde vivía, solía poner la excusa de que su mamá no les dejaba invitar a nadie. “A los 13 años, estábamos levantando la casa con mi mamá. Mi primera casa era de madera y después la hicimos de ladrillo”, recordó la joven.

Además, contó que empezó a trabajar en una juguetería cuando salía del colegio. Tras terminar la escuela, empezó a estudiar maquillaje y trabajó en temas relacionados a la estética. “Quiero ponerme un local que se llame Pestañela. Lo quiero abrir lo antes posible, para hacer el combo de uñas y pestañas. También estoy preparando unos kits de emergencia en el caso de que tengas un viaje”, agregó.

Dentro de la casa más famosa del país, Daniela tuvo un affaire con Thiago Medina. Sin embargo, todavía no sabe qué va a pasar más adelante con su relación: “Nos conocimos adentro del reality. Pero yo lo quiero conocer fuera de la casa. Ahora charlamos todos los días, es súper amoroso. Si se va a dar, se va a dar”.

Por último se refirió a la enorme repercusión que tuvo un Tik-Tok que grabó bailando el tema Session en el Barrio #8, de L-Gante. De manera inmediata, el cantante de cumbia 420 no tardó en hacerse eco del mismo, mandándole un sugestivo mensaje. “Si pinta”, escribió Elián Valenzuela, tal el verdadero nombre del artista, en una de sus historias de Instagram en la que compartió el baile de Pestañela y la arrobó. Al respecto, Celis señaló: “¿Qué sería si pinta? No me lo esperaba...”. También reveló que el artista le mandó un audio corto pero en modo efímero. “Todavía no le respondí. El mensaje fue tranqui. Me llegaron mensajes más picantes, de jugadores de fútbol, tiktokers y cantantes”.