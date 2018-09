Aunque parecía que todo se había calmado, Ricardo Darín se refirió nuevamente a la distancia que mantiene con Valeria Bertuccelli, que se originó luego de que la propia actriz lo acusara de maltrato laboral cuando trabajaron juntos en la obra teatral Escenas de la vida conyugal.

A diferencia de otras oportunidades, Darín reconoció: "Yo al principio cometí un error muy grande, visto a la distancia: Valeria pidió que yo le pidiera disculpas públicas. No tendría que haberle pedido disculpas públicas por algo que era privado y ella hizo público".

En cuanto a las acusaciones casi en simultáneo de Valeria Bertuccelli y Érica Rivas,compañeras de Ricardo en la misma obra, el padre del "Chino" expresó en el diario Perfil: "Lo que puedo decir es que el nivel de dolor o de daño fue distinto por la relación que tenía con cada una de ellas. Una era mi amiga, la otra no".

"Eso no significa que me haya llevado mal con Érica Rivas, todo lo contrario. Vivimos momentos fantásticos, ella es una gran actriz. Luchamos juntos arriba del escenario. Viajamos juntos. Tuvimos desencuentros, tuvimos discusiones, tuvimos reclamos recíprocos. Cometí errores y le pedí disculpas. Ella también cometió errores y nunca me pidió disculpas", agregó.

"Lo que te llama la atención, y que le llama la atención a mucha gente, es esta cosa de la simultaneidad. Probablemente, por ahí ande una posible explicación de cómo ocurrieron estas cosas", sostuvo el actor que acaba de estrenar la película El amor menos pensado junto a Mercedes Morán. El film ya fue visto por más de 690 mil espectadores y es uno de los éxitos nacionales del año.