Darío Barassi contó a través de sus historias de Instagram que deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días. Según explicó, el conductor tiene un pólipo en una de las cuerdas vocales y deberá estar aproximadamente dos semanas sin forzar la voz. “Lo cuento por acá así es más fácil”, dijo.

“La gran complicación que tiene es que el posoperatorio es intenso y tengo que estar 15 días aproximadamente muy en silencio, por eso lamentablemente no puedo seguir haciendo el programa”, dijo Barassi. “Me quedan igual algunos programas grabados pero a otros no llegué”, agregó.

Si bien Ángel de Brito había anticipado que “El Chino” Leunis sería su reemplazo en Ahora Caigo (eltrece), el presentador aprovechó para confirmar nuevamente esa noticia: “Le mando un beso porque vino a bancar el programa que lo va a hacer propio y la va a romper toda porque es el número uno”.

Antes de terminar el que video que subió a sus historias, dio a conocer también que se operará de una hernia umbilical dentro de 25 días. “Me voy a sacar las tetas, la papada, me voy a poner botox... no sé si me van a reconocer cuando vuelva”, bromeó Barassi.

“Me hace bien compartirlo porque estoy nervioso, si bien es una operación tranqui, me estresa un poco”, siguió en otro posteo. “Aparte me van a tocar las cuerdas que son la parte que más amo de mi cuerpo pero va a salir todo bien”, cerró el actor.