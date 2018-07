En la jornada de ayer, DIARIO DE CUYO reprodujo una nota a Dario Barassi publicada por La Nación. Según dejó en claro en sus redes sociales y en diálogo con este medio, al actor no le gustó nada el título, según él, sacado de contexto.

Al hablar sobre sus orígenes, la periodista Fernanda Iglesias del matutino porteño le consultó por qué dejó San Juan, a lo que Barrassi respondió: "No me desafiaba. Como tenía familia acá y quería estudiar teatro, Buenos Aires era "el" destino y cuando llegue acá me explotó la cabeza. A los tres meses estaba yendo a fiestas under, haciendo teatro en sótanos del Abasto... Mi familia no lo podía creer. Iban a esos lugares a verme y por poco no me querían tirar alcohol".

Visiblemente molesto, el cómico aclaró: "Amo ser sanjuanino y lo digo siempre".