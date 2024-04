“Misión cumplida. Descansá tranquila, viejita. Ya sos mar”, escribió Darío Barassi en un posteo dedicado a su progenitora. La mujer falleció de una grave enfermedad a fines del año pasado, por lo que el humorista y su familia quedaron desolados. En un intento de dar un cierre a su partida, decidió realizar un particular ritual que emocionó a más de uno en las redes sociales.

La muerte de su madre no fue fácil de digerir para él y sus hermanos, por lo que no para de nombrarla cada vez que tiene la oportunidad. Y si bien pasaron varias semanas de la despedida, el dolor no disminuyó para el conductor, quien busca consuelo publicando fotos y palabras de amor para ella. En esta oportunidad, decidió cumplirle un último deseo.

“Mi madre nació en San Juan. Tierra árida entre marrón y colorada, viento zonda que es caricia cálida, montañas majestuosas y sequedad dura. Más no se puede pedir, es bella mi provincia”, señaló en el inicio de una publicación en Instagram. “Pero uno siempre anhela y busca lo que no tiene. En este caso, agua. Y así fue como mi vieja desarrolló una fascinación con el mar”, continuó el animador.

El humorista rememoró el amor de su madre por el mar

“Ella necesitaba el mar. Cada vez que podía huía al mar y la veías disfrutar. Sus bikinis, su sapolan de zanahoria, su pucho, sus lonetas para a arena, sus caminatas, sus pies en el agua. Mi vieja es mar”, explicó Darío Barassi. Además, le sumó una serie de fotos de su infancia, donde se lo ve con otros miembros de su familia disfrutando de la playa. Pero la mujer resaltaba de las nostálgicas imágenes, ya que era la protagonista de su relato.

En ese marco, explicó que decidió realizar un breve viaje a Cariló, en un intento de llevar a cabo una promesa que le había hecho. “Necesitaba despedir a mi vieja en el mar. Su lugar. Era un poco su deseo, ella quería ser mar una vez que terminara esa lucha imposible contra el cáncer. Después por motivos personales, eligió que su destino sea tierra sanjuanina junto a su padre. Respetamos, compartimos y cumplimos su voluntad. Pero me quedaba este pendiente”, se sinceró el conocido actor.

El ritual que realizó en esta última visita fue algo que inventó él mismo para “su vieja”. “De alguna manera, una parte tuya hoy se hizo una con el mar. Estaba solo en la playa, hacía un frío de cagarse, en mis auriculares sonaba Queen en tu honor, I was born to love you, fue aleatorio el tema pero parecía dedicado por vos al mar”, reconoció luego del evento lleno de emociones que vivió ese día.

A modo de cierre, reconoció que había logrado cumplir esa promesa que sentía que tenía pendiente con su mamá. “Ya sos mar”, cerró al pie de la publicación, la cual recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo por parte de su círculo cercano, famosos y hasta seguidores en la plataforma de Meta.

Cabe mencionar que la mujer luchó por un largo tiempo contra el cáncer. Su enfermedad fue dada a conocer el día de la madre pasado, cuando Barassi explicó en detalle a través de las redes sociales el difícil momento que estaba atravesando. “Está peleando una batalla lamentablemente imposible, pero batallando al fin”, explicó el humorista, quien señaló que se trataba de una “guerra siempre, pero esta es imposible”.

Siempre se mantuvo a su lado para brindarle su apoyo. En el ciberespacio, las innumerables actualizaciones de su estado de salud fueron prueba de ello. “Estamos juntos, como siempre te gustó, viejita hijera, ella y sus niños, fanática y protectora de sus críos”, reveló en ese entonces.