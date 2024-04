Con la voz de fondo de George Michael cantando Freedomǃ y una sonrisa enorme de victoria y felicidad, Darío Barassi anunció su tan ansiada alta médica. El conductor de ¡Ahora Caigo! reveló hace una semana que debía someterse a una cirugía de un pólipo en sus cuerdas vocales y operarse de una hernia abdominal, motivo por el cual estará ausente del programa de entretenimientos de El Trece hasta que lo determinen los tiempos del postoperatorio. “La gran complicación que tengo es que el posoperatorio es intenso y tengo que estar 15 días aproximadamente muy en silencio”, había contado en aquel entonces.

Las cirugías se realizaron con éxito, tal como estaba previsto, y el animador volvió a su casa para arrancar con la segunda etapa del tratamiento, que es la recuperación, sin embargo, todo se complicó y debió volver al centro de salud. A través de sus historias de Instagram, el conductor escribió sobre una foto de una habitación de una clínica: “¿A dónde volvió el gordito?” y compartió un video sin audio en el que escribió: “Ah, cierto que no puedo hablar”. Inmediatamente, con otra foto, detalló lo que le pasó: “La herida de la cirugía estaba haciendo una reacción alérgica, y como tuve fiebre no se dudó, a darle antibiótico endovenoso al gordi. Está calmo, controlado y sin riesgo alguno. Paciencia nomás”.

“Acá el gordi con su antibiótico intravenoso, Ante todo gracias al Sanatorio Finochietto por tan buena atención y trato. Estoy del orto porque quiero estar en casa con mis hijas y empezando rehabilitación foniátrica, pero a veces las cosas no son como uno quiere”, sumó en una nueva historia. También se dedicó a subir fotos y videos de su esposa Luli Gómez Centurión y de sus dos pequeñas hijas, Emilia e Inés, a quiénes agradeció el apoyo incondicional. “Lo que más odio de estar internado un rato más y de no hablar es lo que extraño estar y jugar con estas dos criaturas. Que son, no sé, parte de mi alma y cuerpo. No puedo sin ellas. Obvio acabo de hacer videollamada y quedé para atrás. Enanas, papá las ama otro nivel”, les dedicó a las niñas junto a una imagen de ellas abrazándolo en la playa, con las caritas tapadas con corazones rosas, ya que la pareja se niega a mostrar el rostro de las menores.

Ahora, ya nuevamente con el alta firmada, el también actor pudo volver a su casa. En las historias que compartió con sus casi cinco millones de seguidores, se lo puedo ver feliz en compañía de su hija mayor, que lo está peinando. Ya en la siguiente historia, que es un video, se lo ve comiendo, lookeado con una copia transparente en su cabeza y la voz de fondo de su hija interpretando una canción en inglés.

¿Quién reemplazará a Darío Barassi en Ahora Caigo?

Hace algunos días, el presentador confirmó que el Chino Leunis, exconductor de El Hotel de los Famosos, ocupará su rol en el programa. El actor aprovechó para dejarle un mensaje: “Le mando un beso porque vino a bancar el programa. Lo va a hacer propio y la va a romper toda, porque es el número uno”. El cambio se dará la semana próxima, cuando el Chino aparezca en pantalla por las cirugías de su compañero periodístico.