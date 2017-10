Con una energía inesperada, a los 76 años, David Crosby continúa en el camino de hacer renacer su carrera con la llegada de “Sky Trails”, su tercer disco solista en cuatro años, esta vez producido por su hijo, el multi-instrumentista James Raymond.

El disco abre con “She's Got To Be Somewhere” donde explora un sonido símil Steely Dan. Luego sigue la canción que da título al álbum, co-escrita y co-interpretada con Becca Stevens. En “Sell Me A Diamond” cambia la atmósfera, una típica composición de Crosby con un sonido diferente.

Los momentos más suaves e introspectivos llegan con las baladas “Before Tomorrow Falls On Love”, el excelente “Home Free” o el cover de “Amelia”, originalmente publicado por Joni Mitchell en 1976.

En algún punto, “Sky Trails” pareciera ser el intento de Crosby de hacer un disco con un sonido más contemporáneo, pero no siempre funciona. En “Capitol” de casi 7 minutos de duración, Crosby se queja sobre el estado de la humanidad, la violencia en la sociedad y pregunta “Qué harías si fuera tu última noche en la Tierra?”. Podría llegar a ser una canción de protesta, pero la manera en que suena es imposible tomarla como tal.

A mitad de camino entre preservar su sonido y experimentar otros nuevos, en “Sky Trails”, David Crosby carece de una marcada identidad musical, pero encuentra la manera de incorporar elementos modernos a sus canciones. Crosby dice estar atravesando un momento de mucha inspiración, si esto es así, “Sky Trails” es un buen anticipo de lo que viene.