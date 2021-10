Flavio Azzaro, conductor de Crónica TV, se comunicó con Rodrigo de Paul para consultarle acerca de las versiones que aseguraban que había tenido un romance con la China Suárez, quien está viviendo en España. Y el futbolista fue contundente.

"Se volvieron locos. No sé de dónde (salió eso), no la vi en mi vida a la China", fueron las primeras palabras que el jugador del Atlético Madrid le envió al periodista a través de WhatsApp.

Y siguió: "No sé quién dijo eso. Por Francesca (su hija) que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde".

Tras leer los mensajes con De Paul, Azzaro salió en su defensa. "Es una locura. Yo les pido por favor que cuando meten a alguien en el medio tengan cuidado. Meten a un pibe sin nada. Porque lo de Icardi tenía sustento, Wanda lo alimentó, pero el pibe tiene una novia de toda la vida, nada que ver", aseguró el periodista, quien tiene cercanía al mediocampista por su fanatismo por Racing, su ex club.

¿De dónde había salido la información? En la emisión del lunes de Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11), Yanina Latorre había alimentado la versión de que la actriz había tenido un affaire con jugador del Real Madrid. Sin embargo, horas más tarde, le corrigieron la información y le explicaron que en realidad se trataría de un futbolista del Atlético.

"Hablé con Ángel de Brito, me dijo el jugador implicado y no es Del Real Madrid, es del Atlético. No voy a decir más nada, miren el programa mañana", escribió la periodista Mía Bonino en Twitter.

Esta versión se dio en medio del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes aparentemente estarían separados a causa de una conversación que tuvo el futbolista con la China Suárez.

Es que la empresaria le revisó su cuenta de Telegram a su marido y descubrió que mantenía conversaciones con la actriz.

"Algún día tenemos que salir de joda vos y yo", decía la primera de las frases que la actriz le habría enviado al futbolista. Y seguía: "En alguna parte del mundo donde no te conozcan".

"No sólo hay mensajes de Instagram, sino de Telegram y llamadas que Wanda encontró. Ahí se pudrió todo", precisó Ángel de Brito, quien también contó que la empresaria ya empezó a tramitar los papeles para divorciarse del futbolista del PSG.

"Era un histeriqueo. Nunca se vieron. Ella inicio la charla. Él la seguía en Instagram, le likeó la foto y ella le escribió y le dijo que estaba en Europa, le mandó su teléfono, le dijo llamame y él arrancó", detalló Yanina.

La China Suárez venía de una separación y ahora se conoció el motivo

Además, este lunes se conoció el verdadero motivo de la separación entre la China y Vicuña. Es que la actriz le habría sido infiel con un conocido actor argentino.

"Ella lo cornea a él, él la descubre con un actor mega conocido", anunció sin filtro Latorre. "Vicuña descubre la infidelidad por teléfono, ella no lo niega. Es un actor con el que habría un vínculo, conocido de él", agregó.

Además, la panelista aseguró que el presunto tercero en discordia "está casado con una actriz" y "la mujer del actor se enteró". "Se perdonaron los cuatro. No voy a decir el nombre, porque siguen juntos y hay niños de por medio", sostuvo.

"Era su amante. Fijo y durante mucho tiempo", afirmó Yanina. Y agregó: "Ella le pidió perdón (a Vicuña) y se amigaron. Entonces él le compró la (nueva) casa, pero ella reincidió con el actor, se ve que había fuego".