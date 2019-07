Frente a una belleza natural. Ignacio Soria estrena su primer video solista con una canción que habla de su lugar de origen.

Ignacio Soria tiene 17 años de edad y habita en Valle Fértil, el paisaje que desde hoy estará reflejado en la plataforma de Youtube, en el video de la canción Río del Sol que protagoniza, producido por Mulánima. Este trabajo representa el primer audiovisual oficial para el vocalista, compositor y guitarrista que, desde hace 2 años, también conforma el trío Cabecitas Negras junto a su padre Fernando y Jeremías Ahumada.



Cursando el 6to año de la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino de esa localidad, pensando en seguir Medicina en Córdoba, "Nacho" escribe y compone en la sala de ensayo que tiene en su casa. Pero la iniciativa de hacer el clip surgió después de un show en un pub. "Cuando terminé de cantar, Juan Montes, el director, se me acercó y me dijo que se había conmovido y emocionado y que quería grabar conmigo. Él me está dando una mano enorme", manifestó el vallista que se define como un apasionado por la música contemporánea, que fusiona el folclore con distintos estilos musicales, a los que sus canciones "no le hacen cara fea".



A la par de su desempeño en los "Cabecitas...", transitando distintos sonidos y ritmos en solitario, cayó en sus manos Río de sol, un huayno escrito por su papá que él versionó con instrumentos andinos y pincela los colores del oasis natural ubicado a casi 250 km de la capital de San Juan. "La letra describe lo que se ve cuando el sol sale creando un hilo de luz en el río que aparece en primer plano junto a mi guitarra y mi canto", expresó el cantante que no recuerda el momento exacto en el que se inició en la música porque lo hace "casi desde la cuna", como recordó.



"En todos mis temas plasmo el verde del valle en el que vivo, las costumbres de su gente. Por eso estoy muy contento con los resultados de este video", mencionó el artista que, en 2018, ganó los Juegos Culturales Evita y viajó a Mar del Plata representando a la provincia, en tanto se prepara para trabajar en un segundo audiovisual con una producción que involucrará actores del lugar y un equipo de técnicos egresados de la Enerc.