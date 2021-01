Las celebridades del show business echan mano a cuanto producto o actividad es tendencia para mantenerse radiantes y joviales. Los métodos van desde costosos brebajes y ungüentos a, por ejemplo, el uso de sanguijuelas. Katy Perry no es la excepción y si bien es cierto es que la cantante nacida en California no tiene mucho de qué preocuparse a sus jóvenes 36 años, a muchos les llama la atención su aspecto fresco, como si los años no pasaran para ella. Sí, se cuida. Ella misma ha confesado que le gusta verse y sentirse bien, sin embargo su búsqueda va por otro camino: "Me interesan ese tipo de cosas desde la salud y los lugares de sanación y de superación personal", explicó.



Más de una vez, en distintas declaraciones, Katheryn Elizabeth Hudson ha contado que lo que los ojos ven de una persona es apenas el reflejo de cómo esa persona se siente, que el bienestar interior indefectiblemente se traduce en belleza exterior. Y esa belleza nada tiene que ver con estereotipos. Katy practica disciplinas indias que incluyen alimentación ayurvédica, con alimentos que ayudan a limpiar su organismo y a darle la energía que necesita su agitada agenda. Y a su vez, también sigue limpiezas energéticas que lleva a cabo con ciertos rituales que, asegura, le han reportado visibles beneficios. Cuerpo y alma en armoniosa sintonía. Ese es para Perry el verdadero elixir de la juventud.

LOOKS



Camaleónica, la cantautora ha pasado por todos los looks habidos y por haber, siempre con simpatía y frescura.