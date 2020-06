Habló de la denuncia



Fue sobreseído por la justicia en marzo pero no había hablado hasta ahora. Pablo Rago se refirió a la denuncia por abuso sexual de Erika Basile. "Es muy triste lo que pasó, perdí trabajos y plata, por laburos que no pude hacer y lo que gasté en abogados y psicólogos. Pero no voy a ir contra ella a pesar de lo que me dicen. Es triste lo que pasó, pero acá no hay ánimo de revancha', afirmó el actor.



Mica, irónica contra Nicole



Invitada en PH, Mica Viconte respondió sobre su relación con Nicole Neumann e irónicamente aseguró que con la cautelar que le impuso para no hablar más de su relación con Fabian Cubero, la benefició, que tenía conflictos con Cubero, como los de cualquier pareja y a partir de la prohibición de hablar de "ella" (como se refirió a Neumann) su relación mejoró notablemente. "Me hizo un favor', indicó la panelista.



Secretos de una diva



Invitado a la mesa que hoy preside Juana Viale, Rubén Deicas, el cantante de Los Palmeras aseguró que Mirtha Legrand es fan del grupo. "Tu abuela es fanática de El bombón asesino', comentó el artista asegurando que la propia diva se lo había dicho. Juana confirmó el dato: "¡Es su canción preferida!', compartió y pidió al control que pusieran un poco de la canción para su abuela.





Ricky Martin, desafiante



"Soy un hombre latino y homosexual, casado con un hombre árabe, viviendo en los Estados Unidos, soy una amenaza', posteó Ricky Martin. El cantante puertorriqueño lo dijo en el medio de su análisis sobre el racismo imperante en ese país y aseguró: "Siempre fue así, lo que pasa es que ahora tenemos cámaras y lo vemos', dijo y agregó que no está tan expuesto a sufrir un incidente porque vive aislado en su casa.



Luismi en bancarrota



Aseguran que Luis Miguel estaría en bancarrota. Luego de su aparición en un comercial "Uber eats' y en las redes se burlaron del cantante. Luego trascendió que había cobrado 1 millón de dólares. Sin embargo eso no habría sido suficiente para salir del ahogo económico, puesto que parece que habría vendido su lujoso yate, una embarcación en la que incluso habría pasado las primeras semanas del aislamiento.¸·<