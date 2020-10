Listorti, internado por neumonía

José María Listorti hizo un video desde el Sanatorio Los Arcos, para contar que tuvo que ser internado por su cuadro de coronavirus. "Bueno, acá, dando mi parte del Covid con el camisolín. El sábado a la noche tuve un poquito de fiebre, 38,4 grados. El domingo a la mañana seguí con fiebre" contó el humorista, a quien tras una placa de rayos X le diagnosticaron neumonía.

Cubero y Mica, ¿en la dulce espera?

Mica Viciconte estaría esperando su primer hijo con Fabián Cubero, con quien está de novia desde hace tres años. Según fuentes cercanas a los novios, según reveló el chimentero Rodrigo Lussich, la marplatense estaría cursando las primeras semanas de embarazo por lo que esperarían para anunciar la noticia. Aún no hubo confirmación ni desmentida de los mediáticos novios.

Pablito Ruiz pidió perdón

Fue a una fiesta clandestina y encima posó para una foto en Instagram. Eso le valió a Pablito Ruiz ser despedido del Cantando 2020, a donde había llegado en reemplazo de la pareja de Lola Latorre. "¿Quieren saber el motivo? La verdad es que no es excusa pero venía el Día de la Madre, y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco, y necesitaba estar con amigos", lanzó el cantante.

Enamorados y su primera foto

Lo hicieron público a principio de octubre, ahora Julieta Prandi y Emanuel Ortega oficializaron su romance a los ojos de todo el mundo al publicar su primera foto juntos. Ella compartió la imagen con una tierna dedicatoria por el cumpleaños del cantante. "Feliz cumpleaños, mi amor. Que seas muy feliz, hoy y siempre", escribió la conductora de Confesiones sobre una imagen donde se los ve sentados juntos.

Un reemplazo para "el malo"

Germán Martitegui no estará presente por lo menos en dos programas de Masterchef celebrity. Son los que saldrán al aire dentro de un par de semanas, grabados ayer. No es por coronavirus, que es la razón más habitual por esos días de ausentismo de figuras de la tele. Sino que el cocinero se insoló el fin de semana, contaron en Intrusos, por lo que no podía estar en cámara. Lo reemplazará Dolli Irigoyen.