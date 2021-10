Nació hace 33 años en Santa Cruz del Monte, Cuba; aterrizó en Madrid y conquista Hollywood. Se llama Ana de Armas y su apellido pude decir bastante de esta mujer determinada y segura, que está decidida a llevar su carrera a lo más alto, con la belleza como condimento -¿y como llave tal vez?- pero jamás como soporte. Con ese objetivo, entró a la última entrega de James Bond, que acaba de estrenarse, papel para el que la marca la buscó especialmente y desarrolló un personaje a su medida, donde claramente no sólo es una mujer bonita. Pero además, también se espera con mucha expectativa su protagónico encarnando nada menos que a Marilyn Monroe, en la película de Netflix. Sin respiro en medio de propuestas, trabajo, estrenos y promociones, a la actriz que tuvo roles destacados en cintas como "Blade Runner 2049" (2017) y "Knives Out" (2019), de Rian Johnson, que le deparó su primer Globo de Oro y que Netflix quiere convertir en una saga, la esperan además The Gray Man -film de suspenso de los hermanos Russo (detrás de la taquillera Avengers: Endgame) y el estreno de Deep Water, con su ex Ben Affleck. "¿En Hollywood? ¡Me queda todo por hacer!", expresó sin tapujos en una reciente entrevista a EFE esta mujer hermosa, talentosa e inteligente, que parece sostener bien fuerte el timón de su carrera.

LOOKS

Ana Celia de Armas Caso -su nombre completo- ha ido aggiornando su imagen al paso del tiempo, pero siempre en una misma sintonía, fresca y simple.