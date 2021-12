Como en una montaña rusa de emociones transita Ana Paula Anzor este final de 2021. Es que por un lado, la joven bailarina de folclore oriunda de Chimbas se prepara para debutar en Carlos Paz, donde por segundo año consecutivo volverá a hacer temporada como integrante de una prestigiosa compañía, multipremiada en 2020. "América Show" es el nombre del espectáculo que la devolverá a las tablas de la mano de Ángel Carabajal (también director de Bien Argentino), del que se bajará sólo unos días en febrero de 2022 para hacer un vuelo relámpago a San Juan y entregar sus atributos como Embajadora II en la Fiesta Nacional del Sol. Entre la ansiedad por el debut y la nostalgia por dejar la embajada de la FNS que, pandemia mediante, pudo empezar a disfrutar recién en estos últimos meses, encara ambos acontecimientos.



"Hace un par de meses Ángel nos escribió a los que habíamos sido parte de América Show, comentándonos que iba a volver a hacer temporada en Carlos Paz y nos invitaba a audicionar otra vez, así que volví y volví a quedar. Hicimos un poco de todo, él evalúa muchas cosas, pero lo más importante es tener una fuerte base folclórica, que es la esencia de sus producciones. Fueron varias etapas, viajé dos o tres fines de semanas y el último nos dijeron que teníamos que esperar el mensaje a la noche, para ver si quedábamos. Así fue, esa misma noche me llegó el mensaje y automáticamente al otro día empezamos a trabajar", contó a DIARIO DE CUYO Anzor, quien asegura que si bien ya había sido parte del elenco e incluso la pusieron a marcar algunas coreos a los aspirantes nuevos, nada estaba dicho. "Había bailarines muy buenos, todo podía pasar, así que me sorprendió y me dio mucha alegría haber quedado, porque para nosotros tener trabajo como artista toda la temporada es muy gratificante, uno se siente bendecido realmente. Además por ahí salen otras cosas y aprendés un montón", se explayó la también Paisana 2019 del Festival Nacional de Malambo de Laborde.

El debut de América Show será el 28 de diciembre y Ana Paula deberá estar en Carlos Paz el 20, como el resto de la troupe, para empezar con los ensayos generales, que seguramente tomarán hasta el día de Navidad. Es que en la recta final, el trabajo es muy intenso y ella lo sabe bien. "Es muy poco descanso, porque por más que ya sepas tu parte y cómo va todo, lo más fuerte se trabaja en esos días allá, así que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos a full, pero estamos acostumbrados", subrayó la joven, convencida de que harán una muy buena temporada.

"Este año estrenamos cuando se abrieron los teatros, con todos los protocolos; y pese a la pandemia teníamos la sala completa casi todas las noches, con funciones de miércoles a lunes. También ganamos ocho premios, entre ellos el premio mayor, el Carlos de Oro (NdeR: fue la obra más nominada del último verano). Así que este año esperamos que vaya mucha más gente, es más, ya nos han dicho que prácticamente no queda hospedaje. También es cierto que van más obras a Carlos Paz, así que va a estar más peleado y difícil", sonríe la bailarina, que el fin de semana pasado volvió a la ciudad serrana para algunas marcaciones y también para la producción de fotos de promoción y marquesina; algunas de las cuales compartió en sus redes sociales.



"Queda poco y estoy ansiosa por todo, con una partecita mía allá y otra acá, porque además se viene la Fiesta del Sol y yo soy embajadora saliente... El año que viene se eligen nuevas embajadoras y seguramente tengo que estar presente, así que voy a volver en febrero, para esa fecha voy a tener que estar acá, me tengo que dividir", agregó Ana Paula, que sí lamentó que la pandemia no le haya permitido ejercer a pleno este rol.

"He hecho más cosas como artista que como embajadora, porque los protocolos y todo lo que se planteó no nos permitían cumplir con las actividades que deberíamos haber cumplido. Recién en este último tiempo se activó un poco más, estuvimos en Tecnópolis por ejemplo y este fin de semana me voy a la Fiesta de la Tradición, en Jáchal... ¡ahora se activa y yo me voy!", dijo resignada la integrante de Amazonas, grupo de malambo femenino con el que actuó recientemente en Buenos Aires, para la presentación de la Vuelta de San Juan. De igual modo, asegura que no tiene más que agradecimiento por su presente. "No me puedo quejar. Son todas oportunidades que abren puertas y para nuestra carrera es muy bueno", concluyó Ana Paula.