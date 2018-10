A siete meses del escándalo de los videos, en lo que se ve desnudo y tomando cocaína, el periodista Juan Cruz Sanz habló de su duro presente laboral y criticó a algunos de sus colegas.

En el programa Implacables, contó que hace siete meses que está sin trabajo y pasó momentos malos. "Sentí por primera vez lo que siente un trabajador sin laburo, lo que siente el hombre del Conurbano que se queda de repente sin laburo y no tiene para pagar ni el gas ni la luz", sostuvo.

"Nosotros (por los periodistas que trabajan en la televisión) estamos inmersos en un microclima y cuando de repente te encontrás en esa situación, en donde no tenés para pagar la luz ni el alquiler y para comer te tienen que ayudar, vos decís 'qué terrible lo que vive el que no llega a fin de mes'", agregó.

"Me soltaron la mano", dijo de sus ex compañeros de Corta por Lozano.

Sanz dijo que está escribiendo una novela política, que espera poder terminar, y relató que fue eso lo que lo sacó adelante en el peor momento. "Me ayudaron colegas que me sorprendieron como vos, Susana (Roccasalvo), Beto Casella, y el Chato Prada. Pero estuve en el fondo del mar y salí y ese es el mensaje que me gusta dar. Aprendí de humildad, a pensar antes de hacer las cosas y apoyarme más en la familia", añadió.

Sin embargo, el periodista no se olvidó de sus ex compañeros de Cortá por Lozano. "Me soltaron la mano. Tan simple como eso y no hablo de la productora (Kuarzo), hablo del programa... no hubo un acto solidario que uno espera de un compañero. Hay amigos del campeón y del no campeón, amigos de barro y de fierro, gente que uno creía que iba a estar y no, y viceversa", dijo.

Repasando su momento más difícil, Sanz contó que lleno a "no tener para comer". "Cuando se te agotan las instancias se te agotan, en un momento pensé en comprarme un auto para trabajar en Uber", explicó.