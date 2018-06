Tiene 20 años, una voz privilegiada y su popularidad se mide en Instagram por los 270 mil seguidores que tiene. "No fue sólo subir un video y listo. Fue un proceso largo de 2 años. Laboralmente sí me ayudó muchísimo, me empujó y me ayudó a hacer esto de salir a tocar, de hacer shows y de tener la posibilidad de dedicarme a esto. En su momento no tomé dimensión de lo que podía llegar a pasar. Lo subí por subirlo, pero no me arrepiento de nada, mi vocación es 100%, no me imagino haciendo otra cosa" Detrás de esta explicación está Chule, o Sofía Von Wernich, quien hoy desde las 22 en Sala Z (entradas $400 y $300) mostrará en San Juan algo de ese magnetismo que traspasó las pantallas.



Algunos la consideran una "influencer musical", título del que no reniega. "Muchos jóvenes me siguen y tenés cierta influencia sobre ellos, si te admiran intentan copiarte. Me siento cómoda en ese lugar, uno empieza a tener cuidado con lo que muestra y con lo que no, pero no tengo una vida muy alocada como para no poder poner algo", dice la joven nacida en Pehuajó, hija de un jugador de polo, que canta desde pequeña, admira a Abel Pintos y Ed Sheeran; y vive en la Ciudad de Buenos Aires hace dos años, adonde se mudó para estudiar. Sin embargo la carrera como cantante pudo más y ahora se dedica a tomar clases de música, canto, baile, "todo lo que sume", dice la joven, que ha logrado compartir música con algunos artistas que ya tienen "un camino más largo", como Benjamín Amadeo.



Aunque feliz con su gira nacional, Chule destaca el poder de las redes sociales. "Todo pasa por ahí, Instagram es hoy la más fuerte, probablemente en un año se pase a otra, pero yo agarré la ola de Instagram, es un medio para mostrar lo que hago", comentó. Ese espacio virtual le dio tanta visibilidad que incluso Maluma "reposteó" la versión que ella hace de Felices los 4 y lo compartió con sus 28 millones de seguidores. "Me asombró, no lo esperaba, no sólo le gustó para "likearla', sino que la compartió para que sus seguidores la vean", destacó.



Chule elige cuidadosamente los temas del repertorio que lleva de gira, son covers de géneros variados porque la idea es que sea divertido. Y aunque parte de su talento reside en la habilidad para reversionar esas canciones, ya prepara sus propias canciones. "Mi próximo paso es grabar las mías... ya cuando tenés tu música escuchándose, la red social es otra cosa", comentó.