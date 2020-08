En entrevista con el programa First we feast, la actriz Drew Barrymore confirmó una anécdota guardada en la memoria de muchos como una vieja leyenda urbana: la estrella de cine Errol Flynn, el humorista W.C. Fields y el poeta Sadakichi Hartmann robaron de la morgue el cadáver de su abuelo, el intérprete John Barrymore, y se lo llevaron a una timba de póquer, en la que le sentaron a la mesa y estuvieron bebiendo en su honor. Drew dijo que esa historia inspiró la película 'S.O.B.' de Blake Edwards; y dijo que le cae tan bien que "espero que mis amigos hagan lo mismo. Ese es el tipo de espíritu que me gusta".