Durante los primeros meses de la pandemia, un grupo de artistas escénicos pensaron formas alternativas para plantear nuevas propuestas ante el encierro y el confinamiento, para que las energías expresivas que tenían no se dispersaran. Cuando la idea tomó forma, el Grupo A: la pandilla de creación escénica, inventó la performance denominada In the zoo, que consistió en intervenciones públicas por las vidrieras de comercios barriales de Capital, Chimbas y Caucete, entre otros departamentos. La acción fue estrenada en marzo de 2021 bajo el programa del Ministerio de Turismo y Cultura "Verano Cultural". Después de toda esa experiencia presencial, los registros en video que se llevaron a cabo durante las intervenciones, fueron el material base para un cortometraje de 8 minutos con el mismo nombre, que se estrenará hoy a partir de las 21hs. por Youtube (https://youtu.be/WSqpgrKAMaQ) cuya transmisión será libre y abierta para todo público.



Detrás de esta producción se encuentran Carla Montoya, Carolina Peña, Salomé Villalba y Fabricio Montilla, quien además, se encargó de la dirección, dramaturgia y operación técnica. El video en cuestión fue filmado en Ánima Espacio Cultural y contó con la realización y guión de Marcos Garcés. Montilla dijo a DIARIO DE CUYO que esta performance audiovisual es una "re-escritura" de la acción presencial que se hizo en aquellas vidrieras comerciales". "Cuando filmamos la performance, queríamos ir más allá de hacer nuevas escenas y sumarlas a la obra original. Por eso convocamos a Garcés para que colabore con el guión y así abordemos los temas desde otra manera. Porque nos dimos cuenta que no tenía sentido seguir filmando obras de teatro con una cámara fija y sin edición. Supimos que ese material registrado podía darnos la posibilidad de repensar y aprender nuevas herramientas con la lógica del streaming".



Como mensaje, en la obra aparecen personajes animados que representan a animales encerrados en un zoológico pero con la diferencia que, en vez de jaulas, son vidrieras comerciales, como una manera de hablar sobre el encierro o el cautiverio. "La idea de la vidriera es también una metáfora a una pantalla, así que nos pareció adecuado llevarlo al audiovisual y pensamos que Youtube es la plataforma universal a la que cualquiera puede tener acceso, quisimos que el público acceda de manera gratuita, para el producto sea universalizado", detalló.



Además, habilitaron el enlace en Cafecito para que los espectadores colaboren y hagan sus donaciones para el sostenimiento de la propuesta (https://cafecito.app/grupoadanzateatro)



Esta obra cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro en el marco del "Concurso nacional de actividades performáticas en entornos virtuales" y con el Programa Emprendedor Cultural V del Ministerio de Turismo y Cultura. El propósito de la performance es que el objeto video quede resguardado en Internet y que pueda circular también en galerías y museos como instalación itinerante. Por otro lado, esa experiencia performática le sirve como instrumento para seguir apostando a producciones de este tipo, y eso se verá reflejado en el próximo estreno de Grupo A, con la puesta Monoambiente, que será el 3 de agosto en la Sala TES.