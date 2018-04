Luego de Mazinger, otro título de videojuego llega a la gran pantalla: Rampage, el recordado arcade ochentoso creado por Midway Games. Bajo la dirección de Brad Peyton, Dwayne "la Roca" Johnson es David Okoye, especialista en simios que debe conseguir el antídoto para revertir una mutación genética originada en un inescrupuloso experimento biológico, que ha afectado a su gran amigo George, un gorila de espalda plateada extraordinariamente inteligente que ha estado a su cuidado desde su nacimiento; y que se ha convertido en un primate gigante y furioso (en la peli no son los humanos los que se convierten en animales). Pero la metamorfosis no sólo afectó a ese simio, sino también a un cocodrilo, ahora un asesino gigantesco que recorre el río Chicago; y a un lobo que llega a 10 metros de alto y puede derribar helicópteros militares. Mientras que los nuevos depredadores destruyen todo lo que está en su camino, Okoye hace equipo con una desacreditada ingeniera en genética para obtener el antídoto en cuestión, no sólo para detener una inminente catástrofe mundial sino también para salvar a la temible criatura que alguna vez fue su amigo.



Warner Bros Pictures adquirió los derechos de la adaptación cinematográfica del clásico videojuego en 2009 por, se dice, más de 30 millones de dólares. Dos años después anunció el proyecto cinematográfico, que desde hoy se puede disfrutar en San Juan, en estreno nacional.