En la casa de Juan Salvo -quien vive con Elena y su hija Martita- hay ronda de amigos para jugar al truco con Favalli, Lucas y Polsky. Por la radio, se transmitía una rara noticia sobre una gran explosión en el océano Pacífico. De repente, se interrumpe el suministro eléctrico y todo queda en la más absoluta oscuridad. Extrañados por los acontecimientos, los cuatro amigos ven, por la ventana, caer copos de nieve luminiscentes desde el cielo. Los vecinos que fueron tocados por esa nieve tóxica mueren de inmediato. Así empieza la aventura por la supervivencia en las primeras páginas de El Eternauta, que por fin, a más de 50 años de su aparición, tendrá la posibilidad concreta de traspasar el código de las viñetas para llegar a las pantallas digitales. La obra creada por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López será la próxima serie que la plataforma Netflix producirá en Argentina para fines de 2021 y que contará con la dirección de Bruno Stagnaro, conocido por sus películas como Pizza, birra, faso y series como Okupas y Un gallo para Esculapio. Además, contará con el asesoramiento creativo y participación del cineasta y nieto de Héctor, Martín Oesterheld. El acuerdo cierra un largo anhelo de llevar al formato audiovisual la historieta editada originalmente en forma episódica entre 1957 y 1959 que describe la resistencia colectiva del pueblo a una invasión alienígena sobre Buenos Aires, pero que en el fondo, posee múltiples lecturas desde lo estético, lo literario, lo social y lo político. DIARIO DE CUYO consultó la opinión a tres historietistas sanjuaninos que conocen en profundidad y aprendieron mucho de la obra de enorme valor para la cultura popular: Jorge Rodríguez, Pablo Zambrano y Antonio Acevedo. "Es una historieta paradigmática en la cultura argentina y en el comic argentino. Los que fuimos contemporáneos de esta obra, nos alegra mucho, porque confirma que la obra sigue teniendo vigencia. Me alegra y me genera expectativas sobre cómo resultaría en lo artístico y en lo estético, además, de toda la carga política que tendrá dicha producción. Será un desafío interesante", dijo Rodríguez, quien relató las vidas de San Martín y Sarmiento en historietas. Por su parte, Zambrano, comentó que "la propuesta me parece genial, también la elección del director. Si bien a lo mejor no se respetará al pie de la letra del texto original, espero que sí representen de algún modo al hombre de pie. Es una historia bien narrada y redonda, que tiene un nivel épico. Encarna un cierto pesimismo y lo cíclico que tiene la sociedad argentina. El Eternauta tiene acción y ciencia ficción, pero como trasfondo está la idiosincrasia nacional", dijo el dibujante de tiras como Orégano, Net Jet y Hora 4 que circulan por Internet. En este sentido, Antonio (dibujante en El Loco Rabia) remarcó: "Me gusta el director que estará, porque la adaptación tendrá una mirada con identidad propia. Porque lo que tiene El Eternauta, es que el héroe no está solo, que se alza contra todo, sino que es un héroe colectivo. Y por otro lado, me gustaría que se resignificara el papel de Elena y Martita, que en la época que se hizo, las mujeres no tenían protagonismo"

>> ELLOS OPINAN

Jorge Rodríguez

"Resultará interesante que los jóvenes lo redescubran. Es un ícono de nuestra historia social y lo interesante que no en vano, a sus 51 años, esta ficción sigue manteniendo una calidad artística y argumental fascinante".

Pablo Zambrano

"Espero que tenga mucho éxito y que los productores busquen otras historietas argentinas para adaptar. Es una paradoja, El Eternauta habla en contra del colonialismo y una multinacional la quiere producir".

Antonio Acevedo

"El Eternauta es una novela que hay que revisitarla y que no ha envejecido con los años. La verdad que me pone muy contento que alguien lo adapte con una mirada argentina".