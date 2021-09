El nuevo núcleo de la Orquesta Escuela en Rawson se puso en marcha. Se trata de una formación de nivel inicial en Rawson, que cuenta ahora con un nuevo espacio, la sede del Rotary Club Rawson. Tanto la Fundación Orquesta Escuela, como la sede del Rotary, celebraron un mutuo acuerdo de colaboración para que las niñas y niños desde los 7 u 8 años de edad empiecen a familiarizarse con los instrumentos, a hacer los primeros pasos en la música y a emprender un camino hacia la disciplina artística y la integración social.

La experiencia y el conocimiento de Julieta ahora serán transmitidos a las nuevas

camadas de aspirantes a músicos.

En este escenario, quien precisamente tendrá la enorme tarea de acompañar y conducir este primer encuentro será Julieta Romera, una de las primeras alumnas que tuvo el núcleo de Rawson. Ingresó a las filas siendo muy chica y hoy con 19 años de edad, y un largo trayecto recorrido en el proyecto, la joven violista tiene por delante un desafío importante: transmitir lo aprendido y lo vivido en la Orquesta, mostrarles un camino de oportunidades tal como sus maestros lo hicieron con ella cuando comenzó.



La Orquesta Escuela apareció en su vida cuando vio una demostración que se había llevado a cabo en la Feria de la Cultura Popular y el Libro de Rawson, en 2012. Cuando descubrió lo que podían hacer esos chicos y chicas con el violín, se sorprendió y les pidió a sus padres inscribirse de inmediato. "No sabía nada lo que era un violín, tampoco cómo hacer música. Las primeras clases que tuve con José Villanueva y Sara Rodrigo, mis profes, todo era muy nuevo para mí. Con los años pasé y avancé por distintos niveles y ahora me afiancé en la viola", señaló la joven, quien trabaja codo a codo con otro de sus excompañeros, Gerónimo Luna, quien enseña para el núcleo pre-infantil y forman parte de aquella primera generación de miembros estables del programa pedagógico cultural.



Romera estará al frente del grupo recientemente formado con 13 alumnos y compartirá su experiencia en la práctica motriz, en las posturas para usar el violín, como así también en reconocer las notas básicas, la digitación de las cuerdas, entre otras técnicas y contenidos para introducirlos en el mundo musical. "Es difícil, no es lo mismo que estar en el lugar de estudiante, pero de a poco voy tomando más confianza en mí misma. Quiero que los niños sientan esta misma pasión que yo tengo por la música", contó a DIARIO DE CUYO Julieta, quien expresó su agradecimiento al proyecto: "Me ayudó a hacer amistades y también a prepararme para cualquier otro estudio, hoy estoy haciendo profesorado de química, sé que no tiene mucho que ver con la música, pero ser parte de esto me ayudó a encontrar un horizonte en la vida", señaló. "La música ayudó bastante a abrirme y expresarme. Toda esta energía que recibí en tantos años, la quiero devolver para llegar a muchos niños para que surjan nuevos talentos", expresó Julieta sus deseos para esta nueva misión que le toca por delante.

En la sede del Rotary Club Rawson, se concentrarán los tres núcleos que allí tiene la Orquesta Escuela: inicial, pre-infantil y juvenil.

En la sede del Rotary Club de Rawson (Torino 210 sur), funcionarán desde ahora en adelante los tres núcleos inicial, pre-infantil y juvenil, con un alumnado de 60 estudiantes. Además, el cupo para ingresar a dichas formaciones es abierto y las clases son lunes, miércoles y viernes de 17hs a 19hs. Las sesiones son gratuitas. Para más información: 2645676083.