Superando un nuevo nivel en la pasión que abrazó como profesión, Belén Ramet lanzó un nuevo EP con el que hace su debut oficial en el jazz acompañada del dúo integrado por Pedro Casis de Corrientes y Fernando Gualini de Santa Fe. Además, por primera vez, la cantante se sumergió en un registro en vivo, con versiones de clásicos como Summertime, As Time goes by y Somewhere over the rainbow, realizadas en formato ensamble, que se planea presentar en Santa Fe, Corrientes y en el ámbito local.



Spotify, Amazon, Anghami, Apple Music, MediaNet, Boomplay, Deezer, Instagram, Facebook, Youtube Music, iTunes, Pandora y Spotify, son algunas de las plataformas musicales, a través de las cuales puede descargarse esta colección que se agrega a Guitarra dímelo tú, el primer EP de su carrera solista; y de Piazzolla sin Límites.



La iniciativa surgió de manera colectiva, cuando Ramet se encontró con Casis y Gualini, una vez que ambos arribaron a San Juan para participar de los festejos del Día Internacional del Jazz, organizados por la Fundación Circuito Jazz Argentino surgida en la provincia y presidida por Natacha Cruz.



"Al conocernos con los maestros, decidimos hacer música, dejándonos llevar por la improvisación del jazz. Sin ensayar, nos metimos al estudio a grabar. Hasta ese momento, ninguno sabía que tenía el otro bajo la manga, lo único que coordinamos es que quedara el registro de esto. Jugamos con las bases rítmicas, hicimos nuevos acordes y cada tema tiene una particularidad respetando las melodías originales", manifestó la sanjuanina por adopción -nació en Córdoba donde vivió hasta los 4 años cuando se mudó con sus padres a la provincia-.



Si bien, las 3 composiciones se acordaron previamente, la preferida de Belén es Summertime, desde siempre.



Y, con la satisfacción de un nuevo desafío cumplido, ella subrayó que este producto, grabado en Bonsai Estudio junto a Rodrigo Moyano, tiene un "valor doble".



"Significa un crecimiento en mi repertorio. No fue fácil hacerlo, fue un salto al vacío esto de lanzarse a la experiencia de cantar sin cortes. Tiene ese plus de frescura, de impronta, de estar en el mismo presente creando lo que se escucha. Esta cosa espontánea linda que nació entre nosotros, está dando pie a una segunda reunión que ya estamos pensando", explicó la hacedora, en referencia a este mini álbum cuya producción general estuvo en manos del músico Pablo Maldonado, su pareja en la vida cotidiana y arriba de los escenarios desde hace 2 décadas.

Imagen. La portada del mini álbum lanzado en versión ensamble.

"En mi carrera representa un paso más porque las grabaciones están en inglés y es el idioma en el que uno tiene la posibilidad de ser escuchado en otros países, aunque el castellano es el más bello", dijo esta inquieta artista que trabaja en nuevos arreglos de Atahualpa Yupanqui y Ástor Piazzolla, para grabar a fin de enero próximo.



Por otro lado, este material será parte del cancionero que Belén llevará a Estados Unidos -al igual que los 2 EP anteriores-, donde se especializará con una beca de formación en Broadway, en julio, tras quedar entre las 20 seleccionadas entre más de 700 aspirantes de Iberoamérica que audicionaron.



"Estoy tan feliz. Me deja la sensación de un hermoso sueño cumplido el hecho de dejar plasmado los estilos que siempre he abordado y me encanta cantar en diferentes discos, todos armados este año", reflexionó quien considera que se inició formalmente en la música como telonera de Alejandro Lerner en uno de sus shows en la provincia, hace 20 años.