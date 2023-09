"Era una posibilidad la eliminación, con un porcentaje alto" dijo ayer por la madrugada Emiliano Pi Álvarez a DIARIO DE CUYO, sonriente y desdramatizando la situación. Fue luego de que junto a Nelly Camjalli quedaran fuera del Bailando 2023 en la primera gala de eliminación. Ellos habían acumulado 7 puntos, pero el 1 que les puso Pampita no alcanzó para escapar de la sentencia. Ya en esa instancia, el martes pasado, no fueron salvados por el jurado y quedaron en manos del voto telefónico, que favoreció a Eva Bargiela-Uriel Luna y dejó fuera a Ana Karls-Ian Hachmann y al trío Pi Álvarez-Camjalli- Pastocchi.



"Me criticaron porque insultaba", le manifestó a Tinelli la mujer de 82 años, surgida de un segmento de Luzu TV, una vez revelado el veredicto. Y si bien confesó "yo particularmente estoy feliz", agregó: "Lamento por el bailarín y el coach, que son excelentes".



"No soy quién para decir si fue injusto o no, porque la que vota es la gente, la que se siente identificada o no, la que empatiza o no con las diferentes parejas, es la gente. ¿Que si me hubiese gustado quedarme y pasar etapas? Eso sí te lo puedo asegurar", respondió a este medio el bailarín sanjuanino. "Yo me lo tomo como lo que es, un reality, un juego; se labura mucho con la empatía del público cuando quedás en una instancia de votación telefónica, pero no me molesta porque entiendo el juego y alguna pareja tiene que quedar afuera, es así", expresó.

Tal como había declarado con anterioridad, Pi Álvarez -que hace ya tiempo se radicó en Buenos Aires- marcó que tras la primera ronda el plan era "empezar a sumarle más herramientas a Nelly para generar propuestas más interesantes dentro de sus posibilidades". Sin embargo reconoció que "no dio tiempo, porque bailamos el lunes, al otro día fue la sentencia y el martes cerraba... en tres días no pudimos hacer prácticamente nada".



Consultado sobre si se arrepiente de algo, fue contundente: "De nada, porque las propuesta fue ir a darlo todo y tratar de sumar lo que más pudiéramos. No me arrepiento, creo que nos comprometimos al máximo, desde un comienzo dije 'voy a fondo' y en este equipo no me quedaba más para dar".



Emiliano puso por encima de todo su experiencia, que aunque breve, fue intensa. "Es un gran formato, es lindo estar, es una gran vidriera para mostrar el laburo que uno hace y es una experiencia que está buena, así que sí, definitivamente volvería", aseguró el artista, que en el verano volverá al exitoso musical del que es parte. "Por el momento no hay nada más, porque el Bailando demanda su tiempo. En enero haré Matilda y veremos qué depara el futuro", contó el joven, que agradeció el cariño que recibió desde la provincia: "Me sentí muy apoyado por toda la gente de San Juan", cerró.