La joven cantautora Tana Borguetti acaba de lanzar el videoclip de Jamás, su segundo single. Filmado en locaciones de Capital y el Aeroclub de Pocito, tiene también la participación del rapero local Neiro.



'Jamás comienza con la premisa de celebrar el amor correspondido. La letra habla de una historia que se concreta. Es una historia eterna porque cuando uno se enamora quiere que sea eterno, aunque a veces eso no sea así' , explicó la artista que pasó por distintos géneros y hace un tiempo eligió profundizar en el pop melódico.



El nuevo single 'fue grabado en el estudio El bonsái y masterizado por Rafa Coca en Córdoba' contó Borguetti, quien destacó la labor de Lau Dominguez en la dirección del clip. 'Supo adaptarse a mis pedidos, trabajar con artistas no es fácil, necesitas que te entiendan y que eso que tenés en tu corazón llegue al público de la manera más real posible'.



'Estamos muy contentos con el resultado y con poder regalarlo al público y que puedan compartirlo, porque la canción celebra el amor y ojalá la usen para eso' compartió.



Es el segundo clip que publica Borghetti y dijo que seguirá trabajando para lanzar otro single, aunque aún no tiene pensado editar un disco. 'Los sueños no se cumplen, se trabajan, hay que seguir caminando y apostando a lo que uno siente, porque es lo que realmente funciona. No hay magia. Es puro trabajo', finalizó.