El show "Soy Solcito" hará su debut en San Juan. Luego de hacer gira por Ciudad de Córdoba, Villa María, Río Cuarto, el tour continúa por Cuyo. La propuesta musical de Sol Gómez (Solcito) mixtura diferentes recursos escénicos, modernos y tradicionales pensada para las infancias, que invita a la familia a transitar una experiencia plena. Este proyecto surgió hace 6 años en coincidencia con el nacimiento de Luna, su primera hija. Desde que decidió emprender su propia carrera solista -tras separarse del espectáculo de Piñón Fijo- está teniendo una notable aceptación tanto en los escenarios como en las redes a través de su canal propio en Youtube. A punto de lanzar su nuevo disco, Solcito conversó con DIARIO DE CUYO previo a la función de esta tarde y manifestó la alegría de volver a la provincia, esta vez con una producción independiente pensada y definida por ella misma. "La maternidad me transformó en todo sentido. Generó en mí la necesidad de armar mi propio camino, con mis canciones y poder acompañar las infancias y aprendizajes de mis hijos a la vez. Este doble rol, de ser mamá y artista, me ayudó a reencontrarme con mi niña interior. Desde este lugar y con una crianza consciente, respetuosa y en libertad, defiendo mi coherencia arriba y abajo del escenario", contó la artista infantil. Con el apoyo de sus espectadores en las redes, sostuvo su concepto con entereza y se animó a afrontar múltiples retos. Uno de ellos fue cómo plantear un espectáculo infantil ante audiencias sobreestimuladas por las pantallas y las tecnologías digitales; y al mismo tiempo, transmitir mensajes positivos. "La verdad que fue todo un aprendizaje diario que no termina. Pero fue una autogestión de emociones y un autodescubrimiento que nos debíamos como adultos. La hiperconectividad es real y no hay que caer en los extremos, como generación de padres nuevos, no tenemos que prohibir, sino acompañar y ayudar a bajar las ansiedades. No es fácil porque estamos en un país con incertidumbre desde lo económico y lo laboral, es indudable que a los chicos les afecta. Entonces, desde esta propuesta, intentamos complementar lo moderno y lo tradicional", dijo Solcito. La cantautora cordobesa construye el espectáculo desde su propia crianza -identificada desde niña- con las canciones de María Elena Walsh, de Piñón Fijo, de Magdalena Fleitas, hasta las de Canticuénticos, el rock nacional y el cuarteto. Que si bien son influencias heredadas en el ADN de sus temas, Solcito busca profundizar una búsqueda personal también en las etapas de crecimiento de sus propios hijos a la hora de componer y crear. "Si me parezco a tal o cual, prefiero que me lo diga el público. Pero me preocupa y pienso y armo todo desde una construcción familiar, con muchos valores y con las palabras importantes que no debemos perder de vista", afirmó. Aunque inicialmente su mayor miedo a vencer fue "el prejuicio interno, el autoboicot, la inseguridad de creerme incapaz de hacer un show infantil por mí misma, fue parte de una crisis existencial que con mucha terapia vengo superando. Soy un ser humano, con errores y responsabilidades, no dispongo de una súper producción, pero esta elección ha sido liberadora y me ayuda a mostrarme tal cual soy, porque lo que más quiero proteger es a la infancia", señaló Solcito.

Respecto a la pelea con su padre (Piñón Fijo) y sus consecuencias, la artista aclaró que lo mantendrá dentro del ámbito privado: "Nunca quise exponerme de esta manera, cuando lo hice en su momento no tenía remedio, pero dije la verdad. Para el bien de mi persona y de los míos, no expondré más mis problemas familiares. Esta libertad no tiene precio y es lo que me sostiene en pie". Hoy la función será en el Teatro Sarmiento a las 18hs y las entradas están en venta en boletería y en www.entradaweb.com.ar. Hay promociones 2x1 aplicando el código de descuento "promsolcito" en el sitio www.soysolcito.com.