Este jueves Adriana Aguirre y Anamá Ferreira coincidieron en Está en tus manos (elnueve). Sin embargo, lo que se esperaba que fuera una tarde de alegría y juegos terminó en escándalo después de que la exvedette llamara “mono” a la modelo. Indignada por esa agresión racista, se retiró del piso y el ciclo continuó con un reemplazo. En diálogo con TN Show, ambas hicieron sus respectivos descargos.

Todo comenzó cuando Edith Hermida, conductora del ciclo, les preguntó a las invitadas qué pensaban hacer con el dinero si ganaban. Adriana, que durante la temporada teatral de Mar del Plata sufrió un accidente y terminó en el quirófano, dijo que iba a pagar la cirugía para enderezar el glúteo que tras un golpe le quedó “atrofiado”. Por su parte, Anamá comentó que quiere festejar su cumpleaños viajando y tomando algo rico y mirando el lago Nahuel Huapi.

Cuando estaban por dar inicio al juego, Aguirre retomó el drama de su accidente. Entonces Ferreira la interrumpió pidiéndole que fueran a jugar. “Pará, dejame hablar, mono”, lanzó inesperadamente la exvedette.

Enseguida fueron a una tanda publicitaria. Al regreso la modelo ya no estaba en el piso y la conductora explicó: “Vamos a decir la verdad. Recién ocurrió un episodio con Anamá, las estábamos presentando y Adriana hizo un comentario que la ofendió muchísimo”. Aguirre tomó la palabra y señaló que se trató de un malentendido: “Ella tiene que entender mi estado psicológico. Desde hace cinco meses estoy con un psicólogo, estoy pasando por esto con un gran esfuerzo y sacrificio porque cada vez se me inflama más la pierna y que vine a divertirme”.

“Bueno, pero hiciste un comentario que a ella no le gustó, se ofendió y no sintió ganas de seguir jugando. Por eso se retiró del estudio y nosotros se lo respetamos”, señaló la conductora. A lo que la exvedette respondió: “Me disculpo públicamente si se ofendió o algo por un comentario mío, pero realmente mi intención, igual que la de todos los que estamos acá, es divertirnos y pasarla bien”.

Qué dijeron Anamá Ferreira y Adriana Aguirre tras el escándalo televisivo

TN Show se contactó con las dos protagonistas para tener sus versiones y descargos. Mientras Aguirre aseguró que no tiene nada por lo que disculparse, Ferreira manifestó su enojo y dolor por lo ocurrido.

“Siento una tristeza infinita”, aseguró la modelo y explicó que la llamaron para jugar y ella fue porque le pareció divertido. Al ver que Adriana solo hablaba de “enfermedades y accidentes” ella intentó salir del tema, pero la exvedette continuó: “Yo le dije ‘Mirá Adriana, vamos a divertirnos un rato’ y me respondió ‘Callate, mono’. Yo no voy a permitir que alguien con tinte racista me trate de mono en un programa de televisión en vivo”, sentenció dolida.

Tras destacar que ella lleva muchísimos años en los medios y que jamás tuvo un problema, preguntó por qué tenía que tolerar algo semejante. “Le dije que es una maleducada y que no es consciente del presente en el que estamos viviendo porque se quedó en un mundo vintage. Esas cosas no van más”, concluyó. Entonces lamentó que los prejuicios de este tipo sigan tan arraigados en la sociedad.

Al ser consultada sobre si piensa tomar medidas judiciales, respondió que no porque eso lo sería un gasto de dinero y tiempo. Acto seguido apuntó contra el INADI, al que acusó de no tomar cartas en el asunto cuando pasan estas cosas: “Cuando pasó lo de Diego Brancatelli, yo llamé y nunca me contestaron. Lo resuelvo a mi modo. Yo entrego a Dios y a mis santos que son los mejores jueces que tengo en la vida”.

Por su parte, Aguirre habló con TN Show y se mostró contundente: “No estoy acongojada. No hice nada malo”.