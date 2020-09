Con la intención de conocer el itinerario que siguió desde que se le perdió el rastro -aproximadamente entre los '70 y '80- hasta ser encontrado y trasladado a su lugar de origen el año pasado, donde actualmente permanece a la espera de restauración y posterior exhibición, DIARIO DE CUYO se comunicó con María Julia Gnecco, exdirectora del Museo Histórico Provincial que lleva el nombre de su abuelo, piedra basal del mismo. Es que en uno de los depósitos de esta institución fue hallado "Coronel Domingo Faustino Sarmiento en el cuartel de San Clemente", el valioso retrato en cuestión, realizado a mediados del 1800 por el artista mendocino Gregorio Torres, discípulo de Raymond Monvoisin. Debido a la falta de documentos al respecto, y al igual que las autoridades del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson (una de las patas del "Proyecto Monvoisin", que investiga y cataloga la obra del artista francés en América y el trabajo de sus discípulos), María Julia desconoce cómo es que el cuadro, que registra al prócer en tamaño natural, salió de Gobierno; y también los motivos y el año en que eso sucedió; un eslabón que continúa perdido. Pero lo que sí recuerda, y ratifica, es cómo llegó al Museo Gnecco, que por entonces dirigía su padre, Anavadro.



"El Museo Gnecco nunca pidió ese cuadro, simplemente estaba allí guardado por un pedido de espacio. Recuerdo que hace muchos años, mi padre recibió el pedido de Pipo Victoria (NdeR, ambos, ya fallecidos, eran los directores del Histórico Provincial y del Franklin Rawson) para que le guardara tres cuadros grandes, porque él no tenía espacio. Esos cuadros fueron guardados en los depósitos y ahí quedaron durante muchísimo tiempo, sin saber qué obras eran, porque simplemente lo que se hizo fue guardarlos", comentó María Julia, quien cuenta que cuando el Franklin Rawson dejó el edificio de la vieja escuela San Martín que compartían ambos museos, advirtió que había varias obras del Bellas Artes que no habían sido llevadas; y que de hecho -al menos hasta que dejó su cargo- seguían allí, algunas guardadas, otras exhibidas. "El año pasado, cuando Roberto Amigo fue a dar un curso al personal para hacer un inventario de las obras del Gnecco, le comenté de la existencia de estos cuadros y él los quiso ver. Ahí descubre esta obra de Sarmiento que él estaba buscando (NdeR, Amigo coordina el Proyecto Monvoisin) y que no se sabía dónde estaba, así que fue algo muy bienvenido", relató la exdirectora del Histórico, quien explicó que tras el hallazgo, la anterior administración de Cultura decidió que el retrato volviera a la Gobernación.