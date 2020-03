El sonido de un ronroco resuena dentro de las paredes de la habitación de Ellie. La luz del sol por la mañana atraviesa la ventana y una suave brisa hace mover a las cortinas blancas. Tal atmósfera de tranquilidad, como la calma que precede a la tormenta, con un aire de melancolía y soledad, sólo puede venir del sonido talentoso de Gustavo Santaolalla al crear la música incidental para la obra maestra del arte audiovisual contemporáneo y que ahora, llegará a la televisión de la mano de HBO. The Last of Us (El último de nosotros) es uno de los videojuegos más exitosos de Playstation, aclamado por la crítica, por su calidad visual, su narrativa y su línea argumental; la aventura gráfica de supervivencia y horror publicada en 2013, será adaptada en una serie de ficción con actores reales y una vez más, Gustavo le dará ese toque justo para la ambientación sonora y musical de cada una de las escenas que se verán en pantalla y cuya piezas instrumentales han sido elogiadas por millones de fans jugadores en todo el mundo. ¿Pero qué se sabe de esta producción? Hasta el momento, el gigante de HBO se encuentra en fase de desarrollo. Para ello, contrató a Neil Drukmann (de Naughty Dog quien desarrolló el arte del videojuego) y Craig Mazin (creador de la serie Chernobyl), como directores creativos. El mundillo del entretenimiento digital quedó sorprendido por la noticia, porque el músico ganador de dos premios Oscar será nuevamente el responsable de dirigir y orquestar la banda sonora, cuya labor en los dos títulos de la saga (The Last of Us y The Last of Us Part II), dejó su sello distintivo. El propio Drukman fue quien lo anunció por Twitter: "¡Esto es emocionante! Más allá de dar su increíble talento musical a The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla se une para llevar The Last of Us a HBO". ¿Cuándo se estrenará? Por ahora, Craig Mazin reveló que la producción comenzará después del lanzamiento de The Last uf Us Part II (el 29 de mayo) para la plataforma Playstation 4.

Sobre la saga

En The Last of Us narra la aventura distópica de Joel y Ellie, sobrevivientes de una pandemia en Estados Unidos por un virus que hace mutar a los humanos en criaturas caníbales y que se transmite a través de una mordida. La pandemia devastó la población mundial y los protagonistas deben enfrentar numerosos peligros en su camino viajando por todo el país para poder salvarse. El juego brinda la experiencia del sigilo y la supervivencia, como elementos clave para superar las misiones que, mientras avanza la trama, los personajes se van definiendo en situaciones límite, permitiendo al jugador tomar decisiones como si fuera la vida real.