Demi Lovato sorprendió a sus seguidores este jueves al anunciar que se comprometió con el actor y cantante Max Ehrich.

La artista comenzó su relación hace tan solo cuatro meses, pero decidió no perder más el tiempo y disfrutar de su nuevo romance.

"Cuando era chica, mi papá siempre me llamaba 'mi pequeña compañera'. Para mí tenía todo el sentido. Y hoy esa palabra vuelve a adquirir un perfecto sentido de nuevo porque voy a ser oficialmente la compañera de alguien", comienza relatando en su publicación.

"Max, supe que te quería cuando te conocí. Fue algo que no describir a nadie que no lo haya experimentado en primera persona, pero afortunadamente vos lo habías hecho. En mi vida había sentido que alguien me quisiera de manera tan incondicional (excepto mis padres). Nunca me presionás para que sea algo que no soy. Y me hacés querer ser la mejor versión de mí misma. Estoy honrada de aceptar tu propuesta de matrimonio", continuó.

Finalmente, contó que que esta ansiosa de poder formar una familia con el actor, quien le propuso casamiento bajo una romántica puesta de sol en una plata en Malibú, California.

Lovato acompañó el anuncio por una serie de fotos donde se la ve junto a su novio y en la que se destaca su anillo de compromiso.