Tras las conmovedoras declaraciones de Pampita, quien habló de la pérdida del equilibrio emocional tras la muerte de su hija, Denise Dumas rompió en llanto este lunes en "Hay que ver" (El Nueve), el programa que conduce junto a José María Listorti.

Ni bien regresaron al piso después de pasar al aire el testimonio de Pampita en el programa "Podemos Hablar" (Telefe), Dumas se mostró conmovida.

Mientras Listorti reflexionaba sobre el video compartido en el programa, su compañera hacía un esfuerzo sobrehumano por contener las lágrimas. Y dio sus motivos para estarlo.

“Quiero pedir perdón porque estoy pasando un momento particular”, comenzó Dumas explicando, con la voz quebrada.

“Ayer se le murió un hijo a mi prima hermana, le quiero mandar un beso grande, y justo me tocó este tema hoy. Ayer pasamos una noche con esto, así que le quiero mandar un beso muy grande a mi prima”, contó, mientras se secaba las lágrimas.

Después de escuchar a Denise, Listorti pidió a su compañera de programa que saliera del estudio para calmarse y volver cuando estuviera mejor.

"Tomate tu tiempo Denise y tranquilizate. No tiene sentido que estés llorando. Me enteré lo que te pasó mientras veíamos el tape. Está bien que en la tele de hoy en día se expone todo, pero no pases por esto. A todos nos hace mal ese tema, pero si el fin de semana te pasó algo así, no tiene sentido que estés al aire", dijo Listorti.