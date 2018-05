Joaquín Levinton emitió un comunicado luego de que una joven lo acusara públicamente de abuso sexual. Según el relato que que publicó en el blog #YaNoNosCallamosMas, el episodio ocurrió en 2013 cuando ella tenía 17 años.

La mujer aseguró que el líder de Turf le dio un cigarrillo de marihuana mezclado con cocaína. Ella se quiso ir a su casa, pero él la llevó a la suya. Cuando despertó, no llevaba ropa interior.

Horas después de que se hiciera pública la acusación, el músico publicó en las redes sociales un comunicado oficial en el que desmiente la versión de la joven y se pone a disposición de la Justicia para aclarar los hechos.

"En base a la denuncia anónima que se realiza en mi contra en un blog, me pongo a total disposición para aclarar esta situación en el ámbito que corresponde, ya que por medio de una red social y sin pruebas, tratándose de un tema tan sensible, lo único que se genera es daño y confusión. Desmiento esta acusación gravísima y me siento muy dolido por tener que atravesar este momento", dice el comunicado que firma el cantante.