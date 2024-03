Un corte de energía eléctrica en un boliche de Caucete terminó desatando un escándalo el último sábado entre un empresario caucetero y la banda del momento: Omega. El bolichero acusó que integrantes de la banda lo golpearon e incluso que sustrajeron distintos elementos del local bailable. Desde la banda no quisieron dar declaraciones al respecto pero se supo desde el entorno otra versión: incluso los representantes legales de la banda cuartetera presentarán otra denuncia policial contra el empresario en cuestión.

El hecho ocurrió el sábado último en el local bailable "El Chalet", en Caucete. Allí debía presentarse la reconocida banda sanjuanina pero un corte de luz provocó que se quemaran los equipos de sonido de la banda. El show ni siquiera pudo comenzar y eso desató el cruce.

Según relató el empresario Rodrigo Barrera en la denuncia policial que presentó en Comisaría 37ma de Caucete y que dio intervención la UFI Delitos contra la Propiedad, eran cerca de las 4 de la mañana del domingo cuando se produjo una falla en el sistema eléctrico del local en medio de la fiesta y se quedaron sin luz en todo el predio. El inconveniente técnico no pudo ser reparado, de modo que suspendieron el espectáculo y Omega no pudo presentarse. Siguiendo con el relato de Barrera, los integrantes de la banda fueron contra él quien se encontraba con su novia y su hermana. Declaró que recibió agresiones y que incluso quienes acompañaban a la banda se llevaron un par de zapatillas, perfumes importados y un parlante.

DIARIO DE CUYO intentó conocer la versión de la banda pero no fue posible. Aunque desde el entorno confirmaron que los representantes legales denunciarán también al empresario, acusándolo por falso testimonio y falta de pruebas.

Fuentes ligadas a la banda señalaron que el lugar no estaba habilitado y se encontraba en malas condiciones. Dijeron que el primer corte de luz se produjo de a las 22 y que por los reiterados cortes de energía se quemó un teclado y equipos de sonido. Comentaron que, cuando la gente comenzó a pedir que devuelvan las entradas teniendo en cuenta que el show no iba a desarrollarse, Omega fue quien pagó a los empleados mientras "el dueño estaba escondido" sin devolver hasta el momento el dinero que cobró por alquilar un lugar que no estaba habilitado.

Lo cierto es que será la UFI Delitos contra la propiedad quien intervenga para llevar claridad al tema. Por lo pronto la banda ya confirmó su agenda semanal que lo tendrá, como es un clásico, brindando su espectáculo toda la semana.