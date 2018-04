"Me veo sorprendida en mi buena fe ya que me usaron por un alto rating y ahora 'se arrepienten'". "Como corresponde no nombré a nadie, solo iniciales", escribió en Twitter Natacha Jaitt después de la disculpa pública de Nacho Viale por haberla invitado al programa de Mirtha Legrand. Además Jaitt estuvo en Tribunales de donde se escapó en plena declaración; aseguró luego que era "una cama" y que la llevaron a declarar por denuncia de Carlos Pagni y no por la causa central de los abusos en Independiente.