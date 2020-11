The No Smoking Orchestra, la banda de rock alternativo con integrantes serbios y bosnios que capitanea el prestigioso director de cine Emir Kusturica, resolvió homenajear la figura de Diego Maradona lanzando una versión del clásico "La Mano de Dios", del popular cuartetero cordobés Rodrigo Bueno; con todos sus integrantes cantando en español. En el video promocional agregó imágenes que hizo "con el Gran Maradona', cuando dirigió el documental "Maradona by Kusturica", estrenado en 2008, luego de más de tres años de rodaje en distintos países del mundo.