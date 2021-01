Desde que Diego Maradona falleció el pasado 25 de noviembre, sus hijas no dejaron de compartir ciento de historias compartidas con su papá. Este lunes fue Gianinna la que subió una foto del "Diez" y dejó un conmovedor mensaje.

La mamá de Benjamín acompañó su postal con un sentido mensaje en el que expresaba su tristeza y dolor al no poder tener más a su papá: “Bajá un ratito, solo un abrazo. Prometo que dejo que te vuelvas, pero necesito un abrazo tuyo y tu ‘negra papá está acá'. Te extraño cada vez que decido respirar para seguir viviendo”.

La publicación rápidamente se viralizó y cosechó cientos de "me gusta" y comentarios. Uno de ellos fue el de Ramiro Bueno, hijo del "Potro" Rodrigo: "Fuerza Gianni, él siempre va a estar con vos”, escribió. A lo que la hija menor de Claudia respondió: "Te abrazo fuerte".

Por otro lado, hace algunas semanas, Gianinna había tomado la decisión de cerrar su cuenta de Instagram, debido a que la navidad y el año nuevo la ponían muy triste. Ante los comentarios recibidos, la hermana de Dalma explicó los motivos que la llevaron a hacer eso: "Cerré Instagram porque las fotos de los árboles de navidad me deprimen. Mi hijo no está en Argentina así que ni siquiera tengo que caretear. Estoy en otro mood. Just that".

Fuente: Minuto Uno