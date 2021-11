El 9 de octubre, Ana Rosenfeld vivió el peor momento de su vida: su marido, Marcelo Frydlewski, falleció por complicaciones del coronavirus. Y este martes, a un mes de su muerte, la abogada publicó una desgarradora carta abierta en Instagram para recordarlo.

"Hoy 9 de noviembre hace tan sólo un mes que te fuiste físicamente de mi lado. Nunca vas a dejarme sola porque tu luz siempre va a brillar y le prometí a nuestras hijas que iba a ser fuerte y honrar cada minuto de la vida que compartimos", expresó la letrada junto a una foto en la que se la ve abrazada a a su esposo.

"Lloro cada segundo que huelo tu perfume y te busco a mi alrededor cuando imagino tu voz y ya sé que no vas entrar más por la puerta como te vengo esperando. Ahora sólo estás adentro mío y es ahí donde estarás para siempre. La vida es un antes y ahora en más... un después", concluyó Ana.

La publicación tuvo miles de "me gusta" apoyando a la letrada y muchos comentarios de colegas y amigos. "Te voy a extrañar siempre, Marce", escribió, por ejemplo, Wanda Nara, íntima amiga de la pareja. Y otro de los que comentó fue el abogado Miguel Ángel Pierri, quien sólo se limitó a hacerle llegar emoticones de corazones rojos.

El triste desenlace de Marcelo Frydlewski

Todo comenzó cuando en junio, la pareja viajó a Miami para visitar a su hija Stefy, quien vive en Estados Unidos con su familia desde hace 10 años.

"Faltaban unos días para volver y le dije 'amorcito me voy a ir a hisopar' y él me dijo 'nena hace dos años que todas las noches sentís que tenés Covid'. Durante la pandemia yo tenía la imaginación de que me iba a tocar y me cuidaba, no iba a ningún lado. Y él siempre dijo 'si yo me contagio Covid, me muero'", reveló Rosenfeld en una entrevista.

"Los primeros ocho días (de contagio) de Marcelo fueron increíbles, nos reíamos y el punto de encuentro era 'la cocinita', porque nos habíamos separado de habitación por las dudas", continuó.

Pero luego el hombre de 67 años debió ser internado y su cuadro empeoró por enfermedades preexistentes que padecía, como diabetes. Además, Marcelo había tenido cáncer de pulmón unos años atrás, lo que complicó aún más su estado de salud.

"El 22 de septiembre me dijeron que le quedaban horas de vida, que me fuera a despedir. Ese día lloré, grité, porque me dijeron que se estaba yendo y duró, duró hasta el 9 de octubre", contó Ana.

Rosenfeld también contó que durante esos 17 días que transcurrieron desde el 22 de septiembre hasta el 9 de octubre, ella fue a ver su esposo dos veces por día y le cantaba, le hablaba, y le contaba su día a día.

"Hasta que ese 9 de octubre a las 5.30 de la madrugada sonó el teléfono, era del sanatorio y el médico con un inglés muy difícil me dijo 'Marcelo se acaba de ir'. Me largué en llanto, siempre tuve la ilusión de un milagro", confesó sobre el terrible desenlace.